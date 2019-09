“Yo Soy”: Katia Palma responde a imitador de Cesar Vega que la acusó de estar distraída

El imitador de César Vega en “Yo soy”, Axel Ramírez, acusó a Katia Palma de estar distraída durante su presentación. El participante mostró su incomodidad luego de que ella lo criticara en pleno programa.

“No estoy de acuerdo en lo que me han dicho, conversándolo con personas que también saben de música. Toda la canción no he desafinado, es injusto. Para mí que ha estado un poco distraída”, reclamó el imitador.

Sin embargo, luego de interpretar la canción de César Vega, ‘Yo no soy un ángel’, la actriz cómica le respondió con un peculiar comentario.





“Agradece que estuve distraída y solamente noté algunas desafinaciones, porque si hubiera estado atenta, los oídos me hubieran sangrado”, sentenció Katia Palma.