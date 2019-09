Sheyla Rojas confirma que terminó con Fidelio Cavalli: “Soy una mujer que aspira a mucho más”

En un reciente encuentro con la prensa para promocionar la Teletón 2019, la modelo Sheyla Rojas no se hizo problemas en hablar de su vida privada, luego de que se dijera mucho sobre ella.

La conductora de “Estás en todas” dijo en la actualidad está disfrutando de su soltería. Fue así que confirmó el fin de su relación con Fidelio Cavalli, quien le hizo pasar un gran cumpleaños, semanas atrás.

“Bueno, de hecho estoy soltera, no tengo nada que negar. Pero estoy contenta”, señaló Sheyla Rojas a los periodistas. “Quiero disfrutar de estas etapas bonitas”, agregó.

Al ser consultada si también está “sola” (en referencia a su supuesto nuevo novio millonario), la exparticipante de “Esto es Guerra” respondió que ella no tiene por qué dar detalles de su vida privada. “No tengo porqué dar explicaciones a nadie, es mi vida personal”, expresó.

Sheyla Rojas también respondió a quienes dicen que es una “mujer interesada”. “Yo sé lo que soy, sé la mujer que soy, sé las cosas que he conseguido a base de mi esfuerza, nunca he necesitado de nadie. Soy una mujer que trabaja, una mujer que aspira a mucho más, no me conformo”, sostuvo.