¿Rodrigo González llama “desangelada” a Cathy Sáenz?

La ex figura del programa “Válgame Dios”, Rodrigo González decidió resolver las dudas de sus miles de seguidores de Instagram, a quienes tiene acostumbrados a polémicos comentarios sobre la farándula peruana.

Uno de los cibernautas le preguntó a ‘Peluchín’ qué le parece la conducción de ‘alguna persona’, a lo que el ex conductor de TV respondió tajantemente, “Hay una cosa que nace contigo o no … así te metas a clases de actuación, de impro o de todo. Si eres desangelado o desangelada, si eres lo más desangelada que ha parido una madre no vas a traspasar y la gente no te va aceptar y no te va querer nunca, eso no lo determina nadie más que ustedes, y ustedes ya respondieron hace rato”, dijo Rodrigo González en Instagram.





El fuerte mensaje sería para la nueva conductora del programa de Latina “Mujeres al mando”, Cathy Sáenz, pues en su perfil de Instagram se luce en sus clases de claun, además, se conoce la pésima relación entre ambas figuras de la Tv.

Rodrigo González sorprende con polémicos comentarios





Por otro lado, Rodrigo González mencionó el motivo por el que no regresaría a Latina ‘por el momento’, “No voy a regresar a Latina…Siempre fue mi casa, pero mientras esté al mando de Inés...¿quién es Inés? la inescrupulosa de la gerente de producción, imposible que regrese", afirmó.

Asimismo, ‘Peluchín’ indicó que está en contra del “conflicto de intereses que hay en ese canal (Latina)” y que no pierde las esperanzas de que “Todo en algún momento se va solucionar y seguramente pueda volver”.