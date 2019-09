Rodrigo González a Cathy Sáenz por bajo raiting: “Felicidades por el jale y el rotundo fracaso”

Rodrigo González no le perdona ni una sola a Cathy Sáenz ni a Latina y volvió a burlarse del bajo raiting de “Mujeres al Mando”, programa donde la exproductora es la nueva conductora y cuya presencia produjo abrupta renuncia de “Válgame Dios” del popular ‘Peluchín’ junto a su compañera Gigi Mitre.

Mucho más activo en redes sociales, sobre todo en Instagram desde su salida de Latina, Rodrigo González ha estado muy atento a las principales polémicas de la farándula peruana dando comentarios cada vez que puede.

Sin embargo, ha tenido particular preocupación en hacer seguimiento a su enemiga, la otrora productora de “Esto es Guerra” y “Combate” Cathy Sáenz quien se estrena como conductora en “Mujeres al Mando” al lado de Karen Schwarz y Jazmín Pinedo, pero todo parece indicar que la nueva aventura de la ‘mamacha’ no ha sido acompañada por la preferencia del público, cosa que el polémico conductor no ha dudado en publicar y, de paso, tomarlo a broma.

En sus historias de Instagram, Rodrigo González puso una imagen con un mensaje que rezaba “salieron las cifras”, refiriéndose a los números del raiting de los programas de la televisión peruana, con un enlace a su página de Facebook donde aparecen estas cifras y un texto que dice: “Felicidades por el jale y rotundo fracaso”.

En la siguiente historia de Instagram, el polémico conductor puso un pantallazo de las cifras del raiting del jueves 19 de setiembre donde “Mujeres al Mando” cuenta con tan solo un 3.6 puntos de sintonía, cifra que causó la mofa de Rodrigo González que con una serie de stickers en la mencionada red social.

Y es que, en un rango de dos horas, “Mujeres al Mando” registró cifras de 3.6 de 9 a 10 de la mañana, pero entre 10.30 hasta las 11 del día, los números bajaron de 3.0 hasta 1.8.