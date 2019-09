Megan Fox defiende que su hijo use ropa femenina

La actriz Megan Fox se cansó de dar explicaciones sobre cómo se viste su hijo Noah de seis años, quien prefiere lucir prendas femeninas, antes de pantalones. “La verdad es que no me importa lo que digan los demás, estoy enseñándole a tener confianza en sí mismo”, dijo.

“A veces se viste solo y le gusta ponerse vestidos. Hace unos días se puso un vestido para ir a la escuela y cuando volvió a casa le pregunté: ‘¿Cómo fue? ¿Alguno de los amigos de la escuela te dijo algo? Y él me respondió: ‘Bueno, todos los chicos se rieron cuando entré a clase, pero no me importa, me encantan los vestidos”, contó Megan durante una entrevista en el programa de televisión The Talk.





Con sus hijos.

Megan, quien está casada con el también actor Brian Austin Green con quien tiene dos hijos más: Bodhi y Journey de 5 y 3 años respectivamente, contó que sus hijos van a una escuela hippy y liberal en California. “Pero incluso allí hay compañeros que todavía le dicen ‘Los niños no usan vestidos’ o ‘Los niños no visten de rosa’. Así que ahora estamos centrados en enseñarle a Noah a tener confianza en sí mismo, sin importar lo que le digan los demás”, insistió.

Fox también contó que además de vestir con prendas femeninas, a Noah le gusta diseñar ropa. “Diseña y dibuja modelos. Tiene talento. Pero todavía tiene seis años así que sus ideas no son las más ideales”, dijo entre risas.