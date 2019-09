Magaly Medina sobre Gianella Ydoña: “Hay mujeres que dan vergüenza”

Magaly Medina se mostró indignada con Gianella Ydoña y su lanzamiento de su nuevo negocio en la venta de jeans. Según la periodista, la esposa de Josimar le reveló que sería fruto de sus ahorros y el de su familia.

Sin embargo, para Magaly Medina, el acuerdo que llevó a Gianella Ydoña a abandonar la denuncia por agresión contra Josimar sería el sueño de convertirse en empresaria.

“Eso es lo que ella ha recibido por retirar y no poner la denuncia, cancelar a la abogada y no llevar la historia a los tribunales. Ella dijo hizo un super trato, te creemos Gianella Ydoña”, expresó la conductora.

“Hay mujeres que me dan vergüenza, yo me he sentido utilizada por personas que vienen lloran quieren enjuiciar, pero cuando les ofrecen un buen trato se olvidan del matrato, se olvidan de los golpes, que las botaron de su casa”, sentenció.