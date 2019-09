Kevin Blow regresó al país y se confesó con Beto Ortiz en “El valor de la verdad”

Kevin Blow regresó a nuestro país la madrugada del jueves 19 de septiembre exclusivamente para revelar sus secretos en “El valor de la verdad”, días después de haber encendido la polémica por sus confesiones en el programa de Magaly Medina.

Fue Beto Ortiz, conductor de “El valor de la verdad”, quien dio a conocer, a través de su cuenta de Instagram, que el cantante dominicano llegó al país para someterse al polígrafo del polémico programa.

PUEDES VER Michelle Soifer aclara si tuvo una relación con Jefferson Farfán

“¡Ahora te voy a poner a gozal! @kevinblow_ en El Valor de la Verdad. Este sábado 10 pm por @latina.pe”, así Beto Ortiz confirmó que el exnovio de Michelle Soifer se sentó en el temido sillón rojo.

En el video que compartió este viernes 20 de septiembre el conductor de Latina en sus redes sociales se escucha que Kevin Blow se mantuvo escondido, al parecer con la finalidad de que Michelle Soifer tome medidas en su contra. “Estaba por allí tratando de cuidarme un poco”, expresa en su encuentro con el periodista peruano.

Cuando el presentador de “El valor de la verdad” le pregunta si tuvo algún inconveniente por su ingreso y salida del Perú, el dominicano admitió que Migraciones le dio permiso de ingresar para que solucione su problema con su carné de extranjería, que venció el pasado 3 de septiembre.

Kevin Blow reveló al periodista que no volverá más al país, al parecer está al tanto de las medidas legales que Michelle Soifer pretende emprender en su contra, por las fuertes revelaciones que hizo en el programa “Magaly TV La Firme”. “Me dieron ingreso para que haga la prórroga, pero no la voy a necesitar porque me voy a quedar allá”, dice.

La publicación de Beto Ortiz en Instagram y Twitter generó diversas reacciones. Mientras algunos cibernautas lo increparon por darle cabida a un hombre que habla mal de una mujer, otros aseguraron que no se iban a perder el programa.

Kevin Blow y Beto Ortiz

“Esto es Genial… no me lo pierdo por nada.... A comprar unos piqueos y sus cervecitas jejeje”, “Mari**n y misio, cómo se pudo fijar en ese tipo”, “Otro que ‘descualtizalá’ a la Soifer”, “Porquería de programa”, “Me pregunto si Michi también se sentará en el sillón rojo. Como se guarda de dar comentarios, ¿será que hablará ahí?”, “Seguro y hablará de una mujer. ¿Eso es lo q saben hacer los hombres por dinero? Qué porquería” y “Me muero muerta, no me lo pierdo por nada del mundo y un consejo termina de grabar y regresate al toque a tu país por que @MicheilleSoifer y las michilovers te van a destruir”; fueron algunos de los comentarios que lanzaron los seguidores de Ortiz en Twitter.