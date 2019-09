Clara Seminara responde a Enrique Espejo: “Perdono a mi agresor para tener paz”

Luego que Enrique Espejo, conocido popularmente como ‘Yuca’, enviara una carta notarial a la ex integrante del Wasap de JB, Clara Seminara, para que se retracte de la acusación que hiciera contra el cómico por tocamientos indebidos, la actriz hizo uso de las redes sociales para dar sus descargos y presentar pruebas de que su denuncia tiene sustento.

Vale recordar que hace casi un año, Clara Seminara se encontraba trabajando en el programa cómico de Latina “El Wasap de JB” que lidera Jorge Benavides. En dicho periodo, la actriz cómica denunció a su compañero de labores Enrique Espejo, conocido en todo el Perú como ‘Yuca’ de haber tocado la parte trasera de su cuerpo sin su consentimiento.

Clara Seminara y Enrique Espejo 'Yuca?

Cuando esta denuncia saltó a los medios de comunicación, ‘Yuca’ aseguró que todo había sido un malentendido, mientras que otros actores de “El Wasap de JB” afirmaron que todo se habría tratado de una broma que ambos se estaban haciendo cuando sucedió el hecho.

Clara Seminara se encuentra hoy radicando en Madrid, España, y aprovechó su cuenta oficial de Facebook para comunicar que se había enterado que le llegó una carta notarial de parte del abogado de Enrique Espejo ‘Yuca’, en el cual le pedía a la actriz cómica, no solo retractarse de lo dicho por ella en su momento, sino también pidiendo disculpas públicas o, en su defecto, demostrar con pruebas de sus palabras.

Enrique Espejo se defendió en los programas de Latina

Ante esto, Clara Seminara expondría una serie de declaraciones que tanto ‘Yuca’ como integrantes de el “Wasap de JB”, tales como Lucy Cabrera o Fátima Segovia, dieron en su momento a los programas de espectáculos de Latina, palabras que para la actriz son una prueba fehaciente de las contradicciones en que las que han caído con tal de defender a Enrique Espejo.

Una vez presentada la evidencia, Clara Seminara comienza a reflexionar sobre el incidente que tuvo con Enrique Espejo.

“En conclusión, una de las cosas que se ha dicho es que el señor (Enrique Espejo ‘Yuca’) tenía derecho a tocarme porque estábamos jugando de manos, pero los testigos demuestran que yo jugaba de manos con el aire, que los golpes que daba era al aire… y una de los testigos dice que de casualidad le cayó un golpe y por eso tuvo que tocarme”, argumentó Clara Seminara.

“Todos (los testigos) terminan diciendo que me tocó de manera indebida y sin consentimiento”, afirma la exactriz del “Wasap de JB”.

Acto seguido, Clara Seminara en un tono más nostálgico recuerda la relación casi filial que tenía Jorge Benavides y su esposa.

“Hay una parte en la que la señora Karin me confunde con su hija, me dice ‘Mia’ en lugar de Clara… y es que es verdad Jorge (Benavides) y Karin nos trataron como hijos en esa gran familia que es el ‘Wasap de JB’; por eso me dio tanta pena salir de esa manera del programa, porque los consideraba mi familia y porque no puedo creer que a una hija la traten así. Que le crean a él (Enrique Espejo ‘Yuca’) y no a mí, que mientan para protegerlo cuando las personas que han salido a hablar saben lo que paso”, expresó apenada Clara Seminara.

'Yuca' llegó a presentarse en "El Valor de la Verdad" para hablar de este caso

Clara Seminara no quiere guardar rencores

Seguidamente, la actriz cómica aseguró que el video lo hizo, aparte de presentar pruebas a su favor, para expresar que no guarda rencor hacia las personas que ella considera le dieron la espalda, así como hacia su presunto agresor.

“Los perdono. Perdono a todos lo que salieron a hablar en mi contra mintiendo, perdono a Jorge (Benavides) y a Karin por las decisiones que tomaron. Perdono al agresor (Enrique Espejo ‘Yuca’), y lo perdono para tener paz”.