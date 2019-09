Hermano de Michelle Soifer sufre por revelaciones sobre Jefferson Farfán

Tras las duras confesiones de Kevin Blow sobre lo que fue su relación con Michelle Soifer, la cantante se presentó en el programa “El show después del show” para defenderse.

En conversación con Renzo Schuller el miércoles 18, la ex chica reality lamentó que terceras personas (como Jefferson Farfán y Josimar Fidel) se vieran involucradas por culpa de Kevin Blow. Además contó que otro de los afectados es su hermano Mark Soifer.

La exparticipante de “Esto es Guerra” y “Combate” contó que en una oportunidad ella se acercó a Jefferson Farfán para que su hermano pose con él, pero al parecer la grabación se extravió.

“Realmente me da pena que hasta mi hermanito menor se vea envuelto. Él me dice: ‘Michelle, qué hago para ayudarte’. No encuentro la foto que me tomé con Jefferson. Pucha, si yo pudiera decir que yo estaba contigo ese día (...) no sabía que pidiéndote una foto con él te iba a traer muchos problemas”, narró Michelle Soifer en el programa de América Televisión.

Michelle Soifer también dijo que no es la primera vez que su hermano Mark se ve envuelto en un problema. La cantante recordó cuando en un medio se dejó entrever que ella era su verdadera madre y que estaba ocultando su maternidad. “Ya es segunda vez que lo involucran, antes dijeron que él era mi hijo”, señaló en “El show después del show”.

Cuando recién salieron las polémicas declaraciones de Kevin Blow para el programa de Magaly, el hermano de Michelle Soifer dejó un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram.

“Te queda grande la palabra hombre”, manifestó Mark Soifer. Su frase fue considerada como una indirecta al dominicano, por dejar muy mal parada a Michelle.

Michelle Soifer: “Mi peor error fue haber estado con Kevin Blow”

En su descargo, Michelle Soifer dijo sentirse “muy decepcionada” de Kevin Blow por todo lo que dijo de ella en el programa de Magaly Medina. “Me siento triste porque creo que así no tienen que terminar las cosas. No sé por qué cuesta tanto tratar de mantener una carrera limpia durante tantos años que estoy trabajando. Siempre hay gente que habla y que dice, muchas cosas son mentira, muchas cosas son verdad. Las cosas que uno haga en privado, sea bueno o malo, tiene que mantenerse en privado”, dijo la artista en ‘El show después del show’.

Después de evaluar lo que pasó con Kevin Blow, Michelle Soifer concluyó que el cantante dominicano fue lo peor que le pasó, en cuanto a sus historias de amor. “He cometido muchos errores, mi peor error ha sido haber estado con Kevin porque debí ser fría (..) Siempre traté de buscar lo bueno en todo lo malo”, señaló la exnovia de Erick Sabater.