Instagram: Alanis Morissette publica tierna foto con su bebé recién nacido [FOTO]

La cantante Alanis Morissette, acaba de sorprender a sus seguidores en redes con la publicación de una instantánea en Instagram, donde aparece dando de lactar a su menor hijo Winter, el tercero de su familia, que nació el último 8 de agosto.

En la tierna fotografía familiar, también se aprecia a su esposo, el rapero Mario “Souleye” Treadway y a sus otros dos menores hijos, Ever (8) y la pequeña Onyx (3). Como era de esperarse, en pocas horas, la escena obtuvo más de 65 mil likes en esa red social.

PUEDES VER Alanis Morissette anuncia su tercer embarazo con tierna imagen y sorprende a sus fans [FOTOS]

Hace unos meses, durante una entrevista concedida a la revista Self, la intérprete declaró: “Siempre quise tener tres hijos y después tuve algunos desafíos y pérdidas que me hicieron creer que no era posible. A los médicos les decía con timidez que quería ser madre a los 40, pero me enseñaron que hoy es una edad promedio”.

En esa entrevista, Alanis Morissette también habló sobre sus problemas de depresión postparto, algo que afecta a una de cada seis mujeres que dan a luz. “Busqué y recé por este embarazo y aprendí mucho del cuerpo, su bioquímica, inmunidad y ginecología en el proceso”, manifestó la cantante. En otra publicción, Morissette aprovechó para promocionar el musical Jagged Little Pill, basado en el álbum del mismo nombre que ya cumplió 24 años y que verá en el teatro a partir del 5 de diciembre.