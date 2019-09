Antes y después de los actores de “Friends” a 25 años de su estreno

“Friends” era una de las series más exitosas de la televisión y duró 10 años al aire. La producción televisiva narró las aventuras de seis jóvenes neoyorquinos unidos por una divertida amistad y marcó la fama mundial de cada uno de los actores que formó parte del elenco.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer lograron reconocimiento internacional por sus personajes en “Friends”. Veinticinco largos años han pasado desde su estreno y sus fans en el mundo se preguntan por la actual situación de cada uno de ellos. Averiguarlo no es tarea difícil porque varios de ellos han seguido en el mundo actoral.

Jennifer Aniston

Tal es el caso de Jennifer Aniston, actriz que dio vida a Rachel Green. Ella goza de una exitosa carrera en cine, donde ha participado en distintas producciones cinematográficas de Hollywood. Tras finalizar la serie de televisión “Friends”, sus mayores éxitos comerciales han sido las películas “Todopoderoso”, “Mi novia Polly”, “Viviendo con mi ex”, “Marley y yo” y “A él no le gustas tanto”.

Jennifer Aniston dio vida a Rachel Green en "Friends".

En 2007 la revista Forbes la enumeró como la décima mujer más rica en la industria del entretenimiento y en 2008 la misma publicación enumeró sus ganancias por 27 millones de dólares.​ También estuvo incluida en el top 10 de salarios de la revista The Hollywood Reporter para el 2006. Ha estado en la lista 100 de Forbes, basada en “ganancias y fama”, cada año desde el 2001, llegando a la cima en el 2003.

En 2016 fue elegida por la revista People como “La mujer más bella del mundo”. Durante su trayectoria se ha convertido en la imagen de distintas marcas, las cuales se destacan L’Oréal, SmartWater y Heineken.

Antes y después de Jennifer Aniston.

Courteney Cox

Durante su tiempo en “Friends”, Courteney Cox apareció en varias de las películas de “Scream”. Sus otras cintas incluyen “The Runner”, “3000 Miles to Graceland” y “The Shrink Is In”. A finales del 2003, Cox y David Arquette produjeron una temporada del reality de televisión “Mix It Up”. El estilo de vida del show, luchó con bajas calificaciones y no fue renovado para una segunda temporada. Ella también apareció como Wendy Bronson, junto a Adam Sandler en “Bedtime Stories”. Debutó como directora en el 2014 con la película “Just Before I Go”.

Antes y después de Courteney Cox.

Lisa Kudrow

Antes y después de Lisa Kudrow.

Matthew Perry

Antes y después de Matthew Perry.

Matt LeBlanc

Antes y después de Matt LeBlanc.

David Schwimmer