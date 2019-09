Exesposa del ‘Cuto’ Guadalupe denuncia agresiones del exfutbolista

La exesposa de Luis Guadalupe contó en el programa Magaly TV La Firme varias situaciones de agresión de las que fue víctima por parte de su ex pareja y padre de sus 2 hijos. “Tuve que superar muchas cosas, infidelidades, maltrato físico, maltrato psicológico, emocional, humillaciones”, afirmó. .

Giselle Zapata recodó los tiempos en que vivía junto al exfutbolista en Bélgica, donde según cuenta, empezaron las agresiones físicas. “El carro se le va y una frenada justo al costado de la autopista hizo que se detuviera en seco, y le dije que por favor maneje despacio, nuestro hijo estaba atrás y ahí me lanzó un manazo”, contó Zapata, esto sucedió al salir de una reunión donde Luis Guadalupe había bebido.

Además, Giselle Zapata recordó que al regresar al Perú, las agresiones se hicieron más frecuentes. Sin embargo, ella lo perdonaba. “Me lloraba y me decía perdóname, no sé qué hice. Para mí era tan difícil ver a la persona que amaba llorar de esa manera que me paraba y lo abrazaba y le decía que ya no llore”, añadió.

Exesposa de 'Cuto' Guadalupe revela que exfutbolista la agredía





Por otro lado, Gielle Zapata le exige al exfutbolista de Universitario de Deportes que “cumpla con todo lo que les prometió a sus hijos”, pues viven en la sala de la casa de su madre en San Juan de Miraflores debido a que ‘Cuto’ Guadalupe vendió el departamento donde vivían. “Lo único que deseo para mis hijos es que sean felices, es lo único que quiero y que él cumpla con todo lo que les prometió y si no lo quiere hacer que se los diga”, sentenció.