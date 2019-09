Karen Dejo y su reacción al ver que Spheffany Loza habla a sus espaldas

Karen Dejo y Spheffany Loza protagonizaron un enfrentamiento verbal durante las grabaciones de “Esto es guerra”, pero esta discusión continuó en el detrás de cámaras del reality.

Ante esta tensa discusión, una reportera de “América Espectáculos” se acercó a conversar con Spheffany Loza y la modelo descargó toda su frustración.

“Si dice que soy una malcriada y que la ofendo, entonces que no me salude después de cámaras. Ella es la que quiere hacer reality porque si estuviera molesta, no tendría por qué saludarme”, expresó la hermana menor de Melissa Loza.

Al ver que Spheffany Loza estaba hablando de ella para las cámaras de “América Espectáculos”, la bailarina Karen Dejo se acercó para interrumpir la entrevista.