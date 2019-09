La incomodidad de Cathy Sáenz por presencia de Katy Sheen en “Mujeres al mando”

Cathy Sáenz no solo se lleva pésimo con Rodrigo González, al parecer también tiene una mala relación con la periodista de “Válgame Dios”, Katy Sheen; y es que la conductora de “Mujeres al mando” no se guardó nada al mostrar toda su incomodidad cuando la reportera fue presentada como invitada en el programa de Latina.

La periodista de “Válgame Dios” fue invitada a “Mujeres al mando” para demostrar sus dotes en un ámbito poco conocido, la repostería, y mientras Karen Schwarz hacia la introducción, Cathy Sáenz lucía incómoda, haciendo gestos hasta que comentó:

Katy Sheen

“Karen, yo estoy aquí. Miren, no me he movido”, a lo que la exmodelo sólo respondió: “Somos una familia y debemos trabajar como familia”.

Acto seguido, Katy Sheen ingresó al set de “Mujeres al mando” acompañada de música urbana con un look que impactó a todos. Pero la periodista, que al parecer notó la incomodidad de Cathy Sáenz hizo un comentario a modo de respuesta para la exproductora de “Esto es Guerra” y “Combate”.

“Porsiacaso, yo también tengo memoria, porsiacaso”, dijo Katy Sheen mientras se dirigía a la cámara, en tanto que Cathy Sáenz tomaba su infusión mostrando poco interés por la presencia de la periodista.

Sin embargo, la periodista se acercó a las panelistas, entre ellos Cathy Sáenz, para saludarlas antes de dirigirse hacia la locación preparada para que se dispusiera a preparar un postre al lado de la también conductora Jazmín Pinedo.

Cathy Sáenz

El pleito entre Cathy Sáenz y Katy Sheen

Pero, ¿por qué la enemistad con Katy Sheen? Resulta que hace un par de años, la periodista se encontraba realizando sus funciones buscando entrevistar a Cathy Sáenz (cuando era productora de “Esto es Guerra”) quien fue encontrada saliendo de un local al lado de su padre, el cual no reaccionó de la mejor ante la presencia de la reportera.

Mientras ambos se encontraban avanzando hacia su auto, el padre de Cathy Sáenz escupió a Katy Sheen que no esperó una reacción así: “nos ha escupido ¿qué le pasa, doctor?”, a lo que la exproductora, un tanto cabizbaja solo atinó a decir: “no los ha escupido”.