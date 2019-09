Primeras imágenes de Biby Gaytán y su regreso a la actuación

Biby Gaytán, actriz de las recordadas telenovelas “Dos mujeres, un camino” y “Baila conmigo”, sorprendió a sus miles de seguidores al hacer su aparición actoral en “Chicago”.

La esposa de Eduardo Capetillo tendrá un rol protagónico en el musical “Chicago” e interpretará a la asesina Vilma Kelly en la popular obra, que se estrenará en octubre en el teatro Telcel de la Ciudad de México.

Como parte promocional de la obra teatral, Biby Gaytán se reunió con la prensa de su país, donde sorprendió a más de uno con su renovada apariencia y su indiscutible belleza a los 47 años de edad.

En conversación con los medios, Gaytán negó que su esposo Eduardo Capetillo haya influenciado en su alejamiento al mundo actoral. “Mi esposo me ha apoyado al cien, ahí está echándome porras, sacando a esa Biby que a veces se hace a un lado porque también soy mamá”, aseguró.

Además, la mexicana expresó su felicidad de regresar a los escenarios tras 15 años de ausencia. “Chicago es una obra fuera de serie y para cualquier artista es un privilegio estar aquí, estar arropado por gente tan profesional y luego estar rodeado de todo este talento, me siento orgullosa y feliz, mi familia me apoya y me ayuda”, señaló.

Biby Gaytán protagonizará "Chicago".

Biby Gaytán tiene 25 años de matrimonio con Eduardo Capetillo y por su boda de plata fueron protagonistas de la revista “Hola”, donde posaron junto a sus 5 hijos.

Biby Gaytán en su regreso a los escenarios.