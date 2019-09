Génesis Hurtado califica de “engreído y dramático” a su padre

Andrés Hurtado fue el centro de atención en Instagram tras desatar su ira contra sus hijas Josetty y Génesis. El presentador expresó sus sentimientos luego que Magaly Medina publicara un video en el que sus engreídas aparecían maquillando y retocando la imagen de la periodista de ATV.

“¡Increíble! Espero que les dé dónde dormir en la noche esta traición a su padre”, aseveró el polémico animador en Instagram.

No contento con ello, el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” realizó otro post en el que aseguró que, si no fuera por él, sus hijas Josetty y Génesis no tendrían la fama de la que gozan hoy en día.

“Ellas eran nada sin mí. Así eran ellas, aquí sus fotos, Yo las creé. @josetty1 @gennesishurtado”, expresó indignado.

Ante los mensajes públicos del popular “Chibolín”, Josetty y Génesis Hurtado decidieron contestarle a su padre. Lejos de mostrarse molestas con él, ellas dijeron “amar” al hombre que les dio la vida.

“Ay papá.. eres tan engreído y dramático, pero eres el amor de mi vida. ¡Siempre te amaré más! Tu eres mi mundo. ¡Feliz quinto aniversario de nuestro show!”, dijo Génesis Hurtado en un post de Instagram.

Josetty no se quedó de brazos cruzados y también envió un mensaje a su progenitor. “Papito, amor de mi vida, sabes cuanto te amamos y lo orgullosos que estamos de ti. Mi engreído hermoso”, señaló.