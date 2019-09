You Salsa se pronuncia sobre la salida de Amy Gutiérrez

Amy Gutiérrez dejó la orquesta You Salsa para cumplir su sueño de ser solista. A través de un extenso mensaje que compartió con sus miles de seguidores de Instagram, la salsera dio a conocer su decisión que causó sorpresa en muchos de sus fans.

Por la misma red social, You Salsa se dirigió a Rodríguez y le dejó lo mejor en su nueva etapa. “¡Vuela alto, Amy! You Salsa saluda a @amygutierrezperu quien inicia en breve su carrera como solista. Tu familia musical te respalda y te desea solo éxitos en este peregrinaje musical”, expresó la agrupación.

“Como orquesta seguiremos siempre descubriendo y formando a auténticas figuras del canto con la pasión y profesionalismo que nos caracteriza. ¡Alas y buen viento, Amy!”, agregó en Instagram.

You Salsa aprovechó la publicación para revelar lo que se viene para la orquesta de salsa. “A nuestros seguidores, pronto anunciamos lo que se viene con @jeanpierre.puppi y una nueva integrante. La salsa y el baile continúan”.

You Salsa

La última presentación de Amy Gutiérrez con You Salsa será este 29 de septiembre. Ya se vienen barajando algunas opciones para la nueva compañera de Jean Pierre Puppi.

Amy Rodríguez se lanzará como solista

“Tengo más o menos 3 años dedicándome a la salsa y los he cumplido junto a las dos mejores orquestas y con mucha alegría y a la vez con mucha nostalgia, pero decidida por mi crecimiento profesional como solista quiero dar este gran paso”, así Amy Gutiérrez anunció su salida de You Salsa, el pasado miércoles 18 de septiembre.

En su mensaje compartido en Instagram, la ganadora de la primera temporada de “La Voz Perú Kids” admitió tener mucho “miedo” de dar el siguiente paso en su carrera, pero recalcó que ser solista siempre ha sido su “sueño”.

“Desde niña he soñado con que mi música llegue a ser escuchada por millones de personas. Tengo muchos sueños y lo que más anhelo es cumplirlos todos, pero no les voy a negar que tengo miedo, mucho miedo, y de verdad espero su apoyo como hasta ahora lo han venido haciendo [teniendo]. Así que prometo no defraudarlos”, sostuvo la participante de “El artista del año”.