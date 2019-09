Megan Fox revela que se alejó del cine porque sintió que su imagen fue sexualizada

La actriz de Hollywood Megan Fox reveló un duro momento por el que atravesó cuando estaba en la cúspide de su carrera y que la obligó a alejarse del cine y la vida pública.

Megan Fox aseguró que su imagen fue sexualizada a tal punto que le causó un colapso psicológico, esto luego de protagonizar la película Jennifer’s Body. "No fue solo esa película, fue todos los días de mi vida, todo el tiempo, con cada proyecto en el que trabajé y con cada productor con el que trabajé”, contó al programa Entertainment Tonight. Esa atención no deseada a su físico tuvo un efecto muy severo en la actriz: “Creo que tuve un colapso psicológico real, donde no quería hacer nada”.

“No quería que me vieran, no quería tener que tomarme una foto, hacer una revista, caminar por una alfombra, no quería que me vieran en público en absoluto por el miedo y la creencia, y la certeza absoluta de que se iban a burlar, o me iban a escupir, o que alguien me iba a gritar, o que la gente me apedrearía o me atacaría por estar fuera ”, relató.

Sin embargo, Megan Fox señaló que la maternidad la ayudó a superar sus miedos y enfrentar su posición en Hollywood de otra forma. "Creo que me costó quedarme embarazada. Ese fue el primer gran avance en el que mi conciencia cambió y mi mente se abrió y pude ver desde una vista de pájaro para respirar y asimilarlo”, explicó Fox. “Y luego otro niño, y luego otro niño y con cada niño siento que esa siempre ha sido la puerta de entrada a una mejor versión de mí mismo”sentenció la actriz, quien está casada con el actor Bran Austin Green desde hace varios años.