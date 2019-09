Obligado por su madre, Liam Gallagher invitará a su hermano Noel a su boda

La relación entre Liam y Noel Gallagher no parece tener reconciliación a la vista. Sin embargo, el excantante de Oasis habría revelado que tiene toda la intención de invitar a su hermano mayor a su boda, aunque reveló que esto lo hacer por pedido expreso de su madre Peggy.

Y es que Liam Gallagher se encuentra preparando todo para casarse con su actual novia Debbie Gwyther, y de acuerdo a la información que vertiera “Sunday Mirror” podemos conocer que el cantante, que está a punto de sacar su segundo álbum como solista, invitaría a Noel a su matrimonio, pero no por decisión propia; es ahí donde entra la madre de los problemáticos hermanos.

La señora Peggy obligó al menor de los Gallagher a invitar a Noel a su boda. De hecho, el propio Liam lo relata así: “Por supuesto. Mi mamá dice ‘tienes que invitarlo’, y lo haré. Recibirán un pequeño sobre por la puerta”.

Sin embargo, a pesar que cumplirá con los deseos de su madre, Liam Gallagher tiene claro algo respecto a la presencia de su hermano Noel en su boda:

“No vendrán… pero nunca se sabe. Como dije antes, van a la inauguración de cualquier cosa, así que tan pronto como lo abra será como ‘vamos, Noel, ponte tu traje de Dermot O’Leary, vamos a salir’”.

Sin embargo, Liam Gallagher siguió criticando a su hermano, esta vez asegurando que su madre cree que el mayor de los hermanos no está actuando de la mejor manera: “Cree que Noel necesita un maldito regaño. Dice que somos tan malos el uno como el otro, pero sabe que he hecho de todo para reconciliarnos”.

Y esto tiene cierto grado de veracidad, ya que desde hace un par de años, Liam Gallagher ha tenido declaraciones menos incendiarias contra Noel, de hecho, alguna vez trató de ser afectivo al expresarse de su hermano mayor en redes sociales.

El matrimonio de Liam Gallagher con Debbie Gwyther sería su tercera boda, antes estuvo casado con Patsy Kensit y Nicole Appelton.

Liam Gallagher y una amarga confesión

En una entrevista concedida la semana pasada, Liam Gallagher, con mucha pena, reconoció creer que su hermano Noel no lo quiere.

“Empiezo a creer de verdad que no lo gusto a Noel. Siempre pensé que cuando se metía conmigo estaba bromeando, que en realidad me quería. Pero tengo la sensación de que es cierto que no le caigo bien. Es una pena, yo le quiero. Somos hermanos. Tengo otro hermano y tampoco se habla con él. Noel está en su puto mundo ahora mismo. No sé qué pasa con ese cabrón. No es feliz haciendo ‘cosmic pop’ (término en tono de burla para referirse a la música de su hermano). No es feliz siendo líder. No es feliz teniendo todo el dinero. No es feliz con su bella novia. No es feliz con sus 80 millones de libras. No es feliz con nada. ¿Qué demonios lo hace feliz? Va a terminar tocando en pubs porque los fans de Oasis van a terminar hasta el copete de él”.