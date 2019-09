¿Quiénes son los amores de los actores de “Friends” en la actualidad?

Hace 15 años se emitió el último capítulo de la serie “Friends” la cual llegó cautivar a millones de personas en el mundo durante 10 largos años con las divertidas historias de seis inseparables amigos: Ross, Rachel, Mónica, Chandler, Joey, y Phoebe.

Es por ello que los fans de la exitosa producción siempre estuvieron pendientes a la vida amorosa de Jennifer Aniston, Mathew Perry, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt Le Blanc y Lisa Kudrow, quienes dieron vida a los famosos personajes de la sitcom. ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron con los actores?

Lisa Kudrow

Lisa Kudrow, quien interpretó a ‘Phoebe’, es quien logró mantener una larga relación de 23 años desde 1995 con Michel Stern.

La actriz conoció a su novio a fines de los 80, cuando él llegó a recoger a una amiga con la que ella vivía y de la cual era pareja.

"Yo vivía con una chica francesa y él acababa de mudarse aquí. Estaban saliendo cuando le conocí. Soy extremadamente educada, así que cuando le vi, pensé 'Bueno, es el hombre perfecto y no puedo hacer nada porque están juntos. Pensé que no estaba bien ligar. Pero en el momento que le vi, pensé 'Bueno, ya está, es él", relató la artista.

Lisa Kudrow

David Schwimmer

A diferencia de su historia de amor con ‘Rachel’ en “Friends”, en la vida real David Schwimmer (Ross Geller) mantuvo una gran cantidad de relaciones amorosas.

El actor mantuvo romances con Natalie Imbruglia, Mili Avital o Carla Alapont, hasta que se enamoró de la fotógrafa Zoe Buckman con quien se casó en 2010 y tuvo una hija en 2011. Sin embargo, en 2016, Schwimmer anunció su separación.

“...Alteró mi forma de relacionarme con otras personas de una manera que me llevó años adaptarme y encontrar el modo de sentirme cómodo. Como actor, por la forma en que ensayo, mi trabajo es observar la vida y a otras personas, así que solía caminar observando atentamente a la gente. El efecto de la fama fue todo lo contrario: hizo que quisiera ponerme una gorra de béisbol y que no me viesen”, manifestó apenado el actor.

David Shwimmer

Courteney Cox

Courteney Cox (Mónica Geller) estuvo con Ian Copeland, un promotor de rock que era su primo político, Michael Keaton, Kevin Costner, Adam Duritz, quien le escribió una canción “Monkey” y Brian Van Holt.

En 1999, contrajo matrimonio con David Arquette y es por ello que tras el episodio ‘El de después de Las Vegas’, añadieron el apellido de su esposo a su nombre. En el episodio donde Mónica y Chandler están a punto de casarse, pero finalmente no lo hacen, en los créditos aparece la frase “Para Courteney y David, que sí se casaron”.

La actriz y David Arquette estuvieron juntos desde 1999 hasta 2012. En 2014, mantuvo una relación con el músico irlandés John McDaid. En 2015, finalizó su romance. Luego de ello, Courtney Cox no volvió a tener una relación estable.

Courteney Cox

Matt LeBlanc

Tras dar vida a ‘Joey Tribbiani’, Matt LeBlanc conoció en 2003 a Melissa McKnight, con quien inició un romance, fruto del cual nació su hija Marina.

Amnbos se mantuvieron juntos durante 3 años, hasta que durante un viaje en moto el actor tuvo un affaire con una joven.

En 2007, Le Blanc empezó una relación con Andrea Anders, hasta que el romance finalizó en 2015.

Matt Le Blanc

Mathew Perry

Mathew Perry (Chandler Bing) dijo que su problema para encontrar a una pareja se debía a que tenía intenciones de iniciar relaciones a largo plazo.

El actor mantuvo vínculos sentimentales con las ex tenistas, Jennifer Capriati y Maeve Quinlan. Luego estuvo con Yasmine Bleeth, Lauren Graham, protagonista de “Las Chicas Gilmore”, Rachel Dunn, una estudiante de moda.

"No sé si lo de ser famoso tiene algo que ver con que esté soltero, aunque salir con otro actor puede ser complicado. Pasé una época, hace tiempo, en la que me dije que nunca iba a salir con alguien que tuviese una idea de lo que era un plató", comentó anteriormente el actor.

Sin embargo, en 2006 inició un romance con Lizzy Caplan, quien participó en “Chicas malas”, “Monstruoso” y “Masters of Sex”, hasta que se separó de ella en 2012.

Mathew Perry

Jennifer Aniston

Tras su mediático romance con Brad Pitt, Jennifer Anniston (Rachel Green) comenzó una relación con Vince Vaugh, al lado de quien estuvo durante unos dos años. En 2007, empezó a salir con el músico John Mayer, pero el romance no llegó al año. Tras ello, rehízo su vida sentimental al casarse en secreto con Justin Theroux en 2011.

"Pensé que era muy dulce y siempre era muy amable. Pero recuerdo pensar que era muy oscuro. Lo primero que piensas es que podría ser un asesino en serie, pero de verdad es la persona más agradable del mundo", contó la estrella de Hollywood.

A pesar de que el matrimonio parecía ser estable, la pareja anunció su divorcio el 2018.