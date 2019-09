Ignacio Baladán pierde un juego, se molesta y desliza favoritismo en EEG

Ignacio Baladán logró ganar una de las competencias en “Esto es Guerra”; sin embargo, como cayó parado y no echado, como indicaban las reglas, no le dieron el punto.

Este hecho hizo que el ‘Chocolatero’ se mostrara completamente indignado, ya que según señaló, Karen Dejo si recibió el punto cuando cometió la misma infracción.

“La anterior vez que participaron las mujeres, algunas chicas también cayeron así...Si las chicas van a jugar de esa manera creo que yo también (puedo)”, aseveró. “Se nota que mi intención es tirarme para atrás”, añadió.

“Tienes razón, Karen cayó exactamente igual que tú”, le respondió Mathías Brivio, dándole la razón al integrante de ‘Los Guerreros’.

“Siempre a mi me dicen no, ¡pum! (que vaya para) el costado, porque no me juzgan igual que las chicas”, expresó indignado el chico reality.

Ignacio Baladán continuó descargando su ira al asegurar que siempre le quitan los puntos que gana. “No me van a dar el punto, está bien. A mi me siempre me dejan a un lado, siempre, pero todo bien...Es increíble”, manifestó bastante molesto.

Gian Piero Díaz le aseguró al ‘guerrero’ que, efectivamente, había caído parado, lo cual estaba prohibido en el juego de “Esto es Guerra”.

Mathías Brivio aceptó el veredicto que desfavorecía a Ignacio Baladán, pero le prometió que estaría pendiente para verificar que todos los que cometan el mismo error sean juzgados como él.