Daniela Darcourt visita ‘sex shop’ y recomienda disfrutar la sexualidad

Daniela Darcourt no solo se ha enfocado en el mundo de la música, sino que también está aprovechando su acogida en redes sociales para ser imagen de conocidas marcas del mercado.

“Arte, tecnología y diversión” es el lema con el que el ‘sex shop’ promueve la adquisición de los productos que son cada vez más requeridos actualmente entre mujeres y hombres. Precisamente, la salsera lució uno de los ejemplares color fucsia más llamativos en una fotografía donde se le ve completamente sonriente.

La misma página de los juguetes sexuales fue la encargada de difundir la instantánea a través de Instagram. En dicha imagen, Daniela Darcourt sale rodeada de diversos vibradores, dildos, juguetes eróticos y consoladores de todo tamaño.

Además de la fotografía que ha generado más de un comentario en la esfera virtual, el ‘sex shop’ dejó un mensaje describiendo la razón de la presencia de la salsera en el recinto.

“Gracias por tu hermosa visita, querida Daniela Darcourt. Admiramos muchísimo la garra y pasión que pones en tu carrera”, se aprecia el texto de la imagen donde la intérprete de “Señor mentira” luce feliz con un vibrador de la tienda de juguetes sexuales.

“Uno de los productos que más atrajo a nuestra querida Daniela fue nuestro vibrador kegel abner”, se lee el complemento del texto que utilizó la empresa.

