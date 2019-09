Christian Domínguez sobre “El valor de la verdad de Karla Tarazona”: “No me suma ni me resta”

Christian Domínguez habló acerca de los últimos temas mediáticos en los que se ha visto envuelto, entre ellos, las confesiones que hizo su expareja Karla Tarazona en “El valor de la verdad”.

Según comentó el cantante de cumbia, las declaraciones de la conductora de televisión en el sillón rojo, no afectaron para nada su vida.

PUEDES VER: Isabel Acevedo revela que no piensa tener hijos con Christian Domínguez

“No hablo de eso porque no me suma ni me resta”, acotó Christian Domínguez en comunicación con el diario Trome.

Para sorpresa de muchos, el artista aseguró que continúa teniendo una buena relación de padres con Karla Tarazona.

Domínguez dijo que nada perturbará su tranquilidad pues se encuentra completamente enfocado en su carrera artística, ya que su agrupación La Gran Orquesta Internacional acaba de grabar la canción “Yo sé que mientes”, con Norlam, exintegrante de Los 4 de Cuba.

Por otro lado, demostró que continúa atravesando un buen momento al lado de la bailarina Isabel Acevedo, pues solo está esperando que salgan sus papeles de divorcio para dar el siguiente paso: la convivencia.

El valor de la verdad de Karla Tarazona

Karla Tarazona se presentó en “El valor de la verdad”, donde sorprendió a más de uno al revelar detalles de su vida íntima, en especial de la mediática relación que tuvo con Christian Domínguez.

Christian Domínguez responde sobre supuesta pataleta en Latina

El líder de La Gran Orquesta Internacional también aprovechó para referirse a las declaraciones de Beto Ortiz, quien dijo que le habían contado que el cumbiambero amenazó con renunciar a Latina si se emitía “El valor de la verdad” de Karla Tarazona. “De verdad, no le respondo por respeto, porque pertenezco al canal (Latina)”, aseveró.

Christian Domínguez aseguró que lo dicho por el polémico periodista jamás sucedió. “No hablé con nadie del canal. De repente él tiene otra información o es un tema de productoras”, indicó.

Sin embargo, dijo que no tenía problema alguno con saludar a Beto Ortiz si se lo cruzara en algún momento. “Por supuesto (lo saludaría), eso no tiene nada que ver. Yo no tengo potestad de hablar con alguien de gerencia ni para hacer pataletas”, comentó.

Christian Domínguez y Beto Ortiz

¿Por qué Christian Domínguez no convive con Isabel Acevedo?

La bailarina Isabel Acevedo ofreció una entrevista para “Domingo al día", donde reveló que su madre se opone a que conviva con Christian Domínguez porque este aún está casado.