Chef Karlos Arguiñano responde a veganas que aseguran que los gallos violan a las gallinas

El chef español Karlos Arguiñano, que se hizo conocido en nuestro país hace varios años por su programa de cocina que transmitía TVPerú, le respondió a las veganas que viralizaron un video en el que salían en defensa de las gallinas asegurando que estas eran ‘violadas por los gallos’.

Conocido por su estilo bromista y sarcástico, Karlos Arguiñano no dudó en aclararle varios puntos a la jóvenes veganas, durante una entrevista con el programa español ‘Liarla Pardo’. “Lo que no saben es que para que haya huevos y que fecunden (las gallinas) tienen que estar con un gallo, no vas a hacer pollos in vitro”, dijo el chef, quien no dudó en utilizar su sentido del humor para explicar su punto de vista.

“Yo he tenido hijos porque me he juntado con María Luisa (su esposa), tengo seis niños naturales y una adoptada y soy un hombre feliz. Se ven personas (las veganas del video) que te das cuenta que sus padres no follaron con ganas”, señaló.

Sobre la frase en la que las activistas aseguran que “comer huevos es esclavizar a los animales”, agregó: “Entonces estoy esclavizando, porque todos los días como huevos de mis gallinitas que felizmente viven acompañadas de gallos. El gallo le da vuelta a la gallina, la gallina se agacha y cuando no quiere sale corriendo”, explicó el chef, quien hace unos meses estuvo en nuestro país inaugurando un comedor popular que donó junto con su esposa en la zona Pachacutec de Ventanilla.