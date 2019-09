Caitlyn Jenner revela qué hizo con su miembro viril tras cambio de sexo

Caitlyn Jenner se presentó en el programa ‘Roast Of Alec Baldwin’, de Comedy Central, donde no tuvo pudor alguno al revelar cómo fue su transición para convertirse en mujer.

Como se recuerda, el exmedallista olímpico Bruce Jenner causó revuelo cuando decidió cambiarse de sexo en 2015. Ahora, con las cosas más calmadas, habló sin tapujos y reveló qué hizo con su miembro viril.

“No lo he cortado, únicamente lo he retirado. Permítanme decirles que yo he traído al mundo a Kylie Jenner, la multimillonaria más joven del mundo, y a Kendall Jenner, la modelo mejor pagada del mundo. Crié a 10 hijos y voy a tener 20 nietos. No lo corté, lo acabo de retirar”, comentó Caitlyn Jenner, recibiendo aplausos del público que asistió al programa.

Caitlyn Jenner en la portada de Vanity Fair

En 2015, el expatriarca del clan Kardashian Bruce Jenner, hoy llamado Caitlyn, apareció en la portada de la revista ‘Vanity Fair’, la cual se tituló ‘Call me Caytlin’ (llámame Caytlin). Los encargados del magazín tuvieron la idea de invitar a Jenner en su debut como mujer.

También, realizó un programa de televisión durante dos temporadas, donde se mostró todo el cambio por el cual pasó Caitlyn.

El dolor de Kris Jenner tras el cambio de Bruce Jenner

Durante un episodio de “Keeping Up with the Kardashians”, Kris Jenner rompió en llanto cuando se enteró que, en aquel entonces, su esposo Bruce Jenner siempre quiso ser mujer.

En las imágenes se pudo ver cómo la mamá de Kim Kardashian apoyó su rostro sobre una mesa mientras lloraba.

Durante una entrevista, Kris se refirió sobre aquel momento. Ella señaló que cuando levantó la cara, vio a los camarógrafos (quienes grababan el reality) llorando por la dramática escena.

Kendall y Kylie Jenner apoyan a Caitlyn Jenner

Tras darse a conocer que Bruce Jenner se convertiría en Caitlyn Jenner, Kendall y Kylie Jenner fueron las primeras en apoyar a, en ese entonces, su padre.