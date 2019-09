Andrés Hurtado se deprime al ver a sus hijas con Magaly Medina

Andrés Hurtado desató su ira contra sus hijas Josetty y Génesis en Instagram luego de que Magaly Medina publicara un video en el que ambas aparecían maquillandola y retocando su imagen.

El conductor de "Porque hoy es sábado con Andrés" compartió el mencionado video e indicó que se sentía "traicionado" por sus hijas, pues jamás imagino verlas tan cercanas a la periodista.

“¡Increíble! Espero que les dé dónde dormir en la noche esta traición a su padre”, aseveró el polémico animador en Instagram.

No contento con ello, el popular ‘Chibolín’ realizó otro post en el que aseguró que, si no fuera por él, sus hijas no tendrían la fama de la que gozan hoy en día.

"Ellas eran nada sin mí. Así eran ellas, aquí sus fotos, Yo las creé. @josetty1 @gennesishurtado", expresó, indignado, junto a una foto cortada por la mitad, en la que él había posado acompañado por sus dos engreídas.

Instagram de Andrés Hurtado

Andrés Hurtado asegura estar deprimido

Andrés Hurtado continuó dramatizando esta situación, a tal punto que mostró una imagen donde aparecía postrado sobre una camilla de hospital, aludiendo que se encontraba deprimido por causa de Josetty y Génesis. “Andrés en depresión”, manifestó, al lado de la imagen.

Andrés Hurtado

Andrés Hurtado critica a su hija Génesis Hurtado

En su más reciente publicación, ‘Chibolín’ enseñó una instantánea en la que arremetía contra su hija Génesis por posar junto a Magaly Medina en una cena, donde también se encontraba presente su hija Josetty.

"¡Increíble! Yo que crié a mi hija @gennesishurtado desde pequeña y le di lo mejor, hasta ella, hasta ella. Estos tres que están acá, esta tira de sátrapas de asistentes de mis hijas ayer comieron en mi casa. Espero, pues, que su tío Zambrano les prepare el arroz con choclo que siempre les preparé yo desde niñas", escribió, con aparente indignación.

Instagram de Andrés Hurtado

A pesar de lo fuerte que podrían sonar los comentarios de Andrés Hurtado, muchos cibernautas se rieron de estos, pues creen que solo se trató de una broma.