Aaron Carter acusa a su hermana muerta de haberlo violado

Luego de que se diera una orden de restricción para que Aaron Carter se mantuviera alejado de su hermano Nick Carter (exintegrante de los Backstreet Boys), la familia se encuentra envuelta en una nueva polémica por una extraña acusación hecha en redes sociales.

En su cuenta de Twitter, Aaron Carter acusó a su hermana Leslie Carter, quien falleció de una sobredosis en 2005, de haber abusado sexualmente de él desde que tenía 10 años hasta que cumplió los 13.

PUEDES VER: Nick Carter pide orden de alejamiento contra su hermano menor Aaron

El joven artista afirmó además que su hermana también violó a dos de sus bailarines cuando él tenía 8 años.

"Mi hermana me violó entre los 10 y los 13 años cuando no estaba tomando sus medicamentos y no sólo abusó ella sexualmente de mí, sino también de mis dos primeros bailarines de respaldo cuando tenía 8 años", escribió, dejando perplejos a sus miles de fanáticos.

Twitter de Aaron Carter

Según contó, estos episodios sucedieron solo cuando Leslie Carter, quien padecía de esquizofrenia, no tomaba su medicación.

Twitter de Aaron Carter

Aaron Carter también indicó que su hermano Nick Carter hizo algo contra una de sus mujeres de su familia y le pidió a este que lo revele.

"Ahora es el turno de Nick de decir la verdad sobre lo que le hizo a una de las mujeres de mi familia. Ya que mi verdad está afuera, espero que todos los sobrevivientes de violación y abuso encuentren paz y justicia”, aseveró, sin dar mayores detalles sobre el supuesto suceso.

Twitter de Aaron Carter

Nick Carter solicita orden de restricción contra su hermano Aaron Carter

Recientemente, Nick Carter solicitó una orden de restricción contra su hermano Aaron al asegurar que este amenazó con matar a su esposa y a su hijo por nacer.

“Después de cuidadosas consideraciones, mi hermana Angel y yo lamentamos haber tenido que solicitar hoy una orden de alejamiento contra nuestro hermano Aaron”, indicó el Backstreet Boys a través de un comunicado.

Aaron Carter confiesa que padece esquizofrenia y trastorno de personalidad

El cantante Aaron Carter brindó una entrevista al programa “The Doctors”, donde reveló que sufre de esquizofrenia, trastorno de personalidad múltiple y ansiedad.