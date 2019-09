Tony Rosado: exintegrante de agrupación denuncia al cantante por agresión física

Tony Rosado vuelve a ser objeto de la polémica. Esta vez, el cantante de cumbia fue denunciado por un exintegrante de su agrupación musical, Felipe Bracamonte, quien señaló que el popular ‘Ruiseñor de la cumbia’ lo agredió físicamente la madrugada del pasado lunes.

Fue el local ‘Yacumamá' donde se registró el episodio de agresión física entre ambos, el cual tuvo como saldo dos puñetazos en el rostro de Felipe Bracamonte.

Según refiere el exintegrante de la orquesta de Tony Rosado, las diferencias entre ambos se originaron por unas prendas que Rosado, aseguraba, habían sido hurtadas por él.

Este altercado llevó a que Bracamonte renunciara en agosto de este año; sin embargo, al encontrarse este último lunes en una presentación, el cantante de cumbia decidió agredirlo.

“Fui parte de la delantera de su agrupación, pero renuncié en agosto de este año porque Tony Rosado me reclamó por unos uniformes que tengo. Eran unas prendas que me pertenecían cuando estuve en la agrupación y no las había devuelto”, sostuvo el músico para el diario ‘Trome’.

La agresión por parte de Tony Rosado, relata Bracamonte, sucedió justo minutos antes de que culminara el concierto del cantante de cumbia. Los insultos se convirtieron en amenazas y calificativos de ‘ratero’ dirigidos hacia su extrabajador.

“Comenzó a insultarme, amenazarme y tildarme de ratero. Antes de terminar su presentación, me llamó al costado del escenario, mentó la madre y tiró dos puñetazos en el rostro. No le respondí, porque es una persona mayor”, comentó Felipe.

En este sentido, Bracamonte señaló que lo que exige es unas disculpas públicas y que “la justicia determine el proceso que debe seguir”.