Chris Soifer defiende a su hermana: “Es una raya más al tigre” [VIDEO]

Michelle Soifer y Kevin Blow siguen en boca de todos. Luego que el dominicano diera una entrevista exclusiva en el programa “Magaly TV, la firme” donde dejó entrever que la cantante le habría sido infiel en varias oportunidades durante su relación, Chris Soifer salió en defensa de su hermana a través del programa “En exclusiva”.

“No es algo que me sorprende, es una raya más al tigre. Con Kevin siempre he tenido problemas, pero lo que realmente me importa es que mi hermana esté tranquila. Lo importante es que siempre va tener el apoyo de la familia, no es la primera persona que sale a hablar de mi hermana”, manifestó la menor de las Soifer.

Días antes, en una entrevista para Trome, Michelle Soifer argumentó que tiene pruebas que usará en el momento indicado y aseguró que tomará acciones legales contra Kevin Blow.

Michelle Soifer tomará acciones legales contra Kevin Blow.(Foto: archivo)

“En su momento saldré a decir muchas cosas, Me siento realmente tranquila porque estoy libre de esa persona. Para mí, él (Kevin) fue una experiencia terrible y fea que viví como mujer. Si este chico quiere seguir lucrando conmigo y manchando mi honra (...) No tendré otro remedio”, expresó la participante de “El artista del año”.

Por su parte, Chris Soifer confirmaría lo que adelantó su hermana, pues la cantante podría demandar al dominicano por “manchar su honra” y difamarla en televisión nacional.

“De todas maneras eso no se va quedar así, porque hay que hacerse responsable de las cosas que uno habla. Le va tocar asumir su responsabilidad”, acotó.

Erick Sabater habla sobre Michelle Soifer y Kevin Blow.

El modelo dominicano rompió su silencio y habló sobre las polémicas revelaciones de Kevin Blow. Además, Erick Sabater utilizó las cámaras de “Maglay TV, la firme” para enviarle un mensaje a Michelle Soifer.

“La relación estuvo mal durante casi 5 meses. Estábamos mal, pero formalmente seguíamos juntos. En este caso, Kevin sabía que la relación estaba mal y no lo vi por ese lado (como amante). Ya cuando se termina la relación y pasan los primeros meses, comenzaron a salir algunos comentarios de sus compañeros de trabajo y ahí es donde se siembra la duda (sobre una infidelidad)”, manifestó.