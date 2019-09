La Chilindrina tras la muerte de su esposo: “¿Para qué voy a vivir?”

María Antonieta de Las Nieves, quien durante largos años interpretó a La Chilindrina en “El Chavo del 8”, rompió su silencio tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández, narrador oficial del exitoso programa mexicano.

La reconocida actriz veló los restos de su fallecido esposo en una agencia funeraria. En dicho lugar, la artista dijo sentirse tranquila a pesar del terrible momento que viene atravesando, pues considera que Gabriel Fernández continúa a su lado.

María Antonieta de las Nieves

“No tienen idea, lo peor que me ha pasado en toda mi vida hasta este momento, y lo mejor también, porque él no se ha ido, él sigue estando conmigo. Los dos hicimos una promesa de que tanto él como yo, el día que nos fuéramos, estaríamos juntos. Entonces él ha estado conmigo, estoy tranquila”, manifestó, claramente afligida.

Además, aseguró que no ha llorado por la pérdida de su esposo, ya que solo lo hará cuando logre reencontrarse con él.

“No he derramado una lágrima ni la voy a derramar porque él está conmigo. Hasta que los dos estemos juntos, ahí vamos a llorar los dos, pero de la alegría”, añadió”, indicó la exintegrante de "El chavo del 8”.

Al salir de la agencia funeraria, María Antonieta de las Nieves se mostró sorprendida al ver que la prensa la esperó durante horas, por lo que dio un mensaje de agradecimiento.

“Les agradezco muchísimo que hayan estado todo el día aquí afuera. Mi idea fue no hablar con nadie al respecto porque es un momento muy difícil. He pasado muchos días dándole vueltas al asunto, pensando qué podría decirles”, expresó La Chilindrina.

El preocupante mensaje de La Chilindrina

La Chilindrina alarmó a sus seguidores al decir que no está segura de querer seguir viviendo, si no lo hace junto a su esposo Gabriel Fernández.

“Mi vida ha dado un cambio total, el amor de mi vida se fue, no sé qué más puedo hacer, y no quiero decirles nada más porque tengo que pensar muy bien. ¿Para qué voy a vivir?, si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no”, dijo, bastante acongojada.

María Antonieta de las Nieves también anunció que la próxima semana dará una conferencia de prensa internacional, para hablar de sus próximos planes.