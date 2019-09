Juanes confirma su regreso a Lima: “Va a estar buenísimo”

El cantante colombiano Juanes estará en nuestro país el próximo jueves 31 de octubre para ofrecer un concierto en el Jockey Club del Perú, en el marco del MasterCard Music Sessions.

“Hey, ¿cómo están? Soy Juanes y quiero invitarte para que me acompañes el próximo 31 de octubre allí en Lima. Va a ser el MasterCard Music Sessions, va a estar buenísimo. ¡No te lo pierdas!”, comentó en el video que envió a sus fanáticos.

La productora del show informó que las entradas para ver el show de Juanes se pueden adquirir con las tarjetas MasterCard en todos los módulos de Teleticket en tiendas Wong y Metro y en la página web https://teleticket.com.pe/mastercard-juanes , mientras que de forma limitada, estarán por medio de la app de Rappi.

Hace unos días, Juanes utilizó sus redes sociales para dar a conocer el videoclip de “Bonita”, tema que grabó junto a su compatriota Sebastián Yatra.

“Bonita es una canción muy alegre y explosiva. Una dedicación para todas las mujeres del universo. Me siento muy honrado de estar acompañado de mi paisano Yatra en esta canción. De Colombia para el mundo papá!”, expresó Juanes.

“Cantar junto a Juanes es un privilegio. Nunca olvidaré cuando me recibió en su casa en Los Ángeles hace años, antes de lanzar mi carrera, me dio consejos y motivación. Hoy voy a cantar con él y aún no lo puedo creer. Gracias Juanes nuevamente por la oportunidad!”, expresó por su parte Sebastián Yatra.

“Bonita” fue lanzado el pasado 6 de septiembre, con una combinación de ritmos, y cuyo video ya supera los 17 millones de reproducciones en YouTube (hasta este 18 de septiembre).

Coproducido por Juanes, Andrés Torres y Mauricio Rengifo (que también trabajaron juntos en el reciente sencillo “La Plata”), “Bonita” se lanza como el sencillo principal de Juanes para el otoño, ya que su esperado nuevo álbum y la ceremonia de nombramiento como “Persona del Año” por la Academia Latina de Grabación será este noviembre.