La trágica vida de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith

Jada Pinkett Smith –recordada por su papel de Niobe en Matrix- nació en 1971 en un gueto de Baltimore, en Maryland, Estados Unidos. Era hija de una madre adolescente que fue abandonada al poco tiempo por su pareja y terminó refugiándose en las drogas.

“Crecí en un barrio infestado por las drogas en el que cada día salías de casa esperando que pudieras volver. Era como vivir en una zona de guerra”, relató alguna vez a una entrevista al tabloide británico Daily Mail.

Su precaria situación y la adicción de su madre a la heroína la atormentaron durante toda su niñez.

"Me preguntaba qué íbamos a comer cada noche, cómo iba a ir al colegio o si mi madre iba a estar bien. ¿Sobrevivirá a su adicción un día más? Esas eran las cosas que pensaba cuando tenía 11 años".

A razón de ello, la actriz comenzó a vender droga en la secundaria, y al poco tiempo conoció al desaparecido rapero Tupac, de quien fue amiga íntima y luego se distanció poco antes de su muerte en 1996.

No obstante, Jada Pinkett Smith no se dejó amilanar y se refugió en el arte para escapar. Convenció a su madre para que la inscribiera en clases de piano, claqué y ballet.

"Mi madre entendió enseguida lo que quería hacer y nunca se puso en mi camino", expresa agradecida.

Su gran oportunidad vino en 1990, cuando después de mudarse a Los Ángeles logró audicionar para un pequeño papel en la comedia del momento: El príncipe de Bel Air, protagonizada por quien sería su futuro esposo, Will Smith.

Jada Pinkett Smith

No obstante, las cosas no resultaron y fue descartada por ser muy baja de estatura. Pero eso no le impidió llegar a su casa con algo más prometedor: el número telefónico de Will Smith, que por aquel entonces tenía 22 años.

"Después de conocernos durante años, una noche salimos a cenar con amigos comunes y me di cuenta de que aquel chico larguirucho se había convertido en un hombre responsable. Fue entonces cuando nuestra amistad se convirtió en amor", explica la actriz.

Es así, como en la víspera de año nuevo de 1997, Jada Koren Pinkett y Willard Carroll Smith, Jr, contrajeron matrimonio.

Jada Pinkett Smith y Will Smith

Jada Pinkett Smith experimenta ideas suicidas

Una década después, y a pesar de desarrollar junto a su esposo una carrera exitosa la actriz se sentía mentalmente cansada.

“Simplemente me sentía perdida. La concentración estaba puesta en lo que pasaba externamente, y la unión familiar no estaba recibiendo la atención y el cuidado que sentía que necesitaba", relató recientemente en su programa de Facebook Watch, Red Table Talk, que conduce junto a su hija Willow, y su madre, Adrienne, de 65 años.

La actriz confesó que experimentó ideas suicidas que la obligaron a reevaluar su vida.

“Necesitaba tomarme un tiempo y darme cuenta qué es lo que quería para mí", declaró.

Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith y Will Smith: una relación abierta

Otro episodio controversial en su vida íntima, surgió en 2005 cuando en una entrevista a un medio inglés, su esposo declaró que ambos mantenían una relación abierta, que significaba que podían tener sexo con otras personas.

“En nuestros votos matrimoniales, nunca juramos renunciar a los demás. Por eso, si se trata solo de sexo, decimos: ‘Necesito acostarme con otra persona. No lo haré si no lo apruebas, pero por favor, apruébalo", declaró el actor haciendo surgir los rumores de una crisis matrimonial.

Jada Pinkett Smith y Will Smith cuestionados como padres

Finalmente, uno de los episodios más escabrosos que enfrentó la pareja de Hollywood fueron las críticas negativas sobre la educación sexual brindada a sus hijos, a razón de una fotografía publicada en 2014, por Willow en su cuenta de Instagram.

En la imagen, la adolescente de 13 años aparece en una cama junto a su amigo Moisés Arias, de 20 años.

Willow Smith

Esto supuso que el Departamento de Servicios para Niños y Familias de los Ángeles se involucre en el caso investigando a los Smith, quienes finalmente fueron absueltos.

“No había nada sexual en esa imagen o esa situación. Ustedes crearon basura sobre ella”, declaró molesta Jada Pinkett Smith a TMZ.