Humberto Zurita: “Christian Bach para nosotros no ha muerto”

Por: Zoraida Peña

En conversación telefónica con medios latinoamericanos, entre ellos La República, el galán de telenovelas mexicanas y primer actor Humberto Zurita habló sobre su participación en la famosa serie ‘La reina del sur’, en donde interpreta al narcotraficante ‘Epifenio Vargas’, el villano de la historia en las dos temporadas.

Además, el recordado protagonista de novelas como ‘Encadenados’ y ‘De pura sangre’ se refirió al triste episodio que marcó su vida a principios de este año: el fallecimiento de su esposa y compañera de más de treinta años, la actriz argentina Christian Bach.

Zurita contó que su personaje en la serie se ciñe al del libro homónimo. “Arturo Pérez Reverte (autor) describió muy bien a ‘Epifanio Vargas’. Es un personaje muy claro y muy definido, no hay nada qué agregarle… Hay algunas cosas mías que he puesto para que no sea un personaje reiterativo o muy literario, sino que guste al público”, señaló.

El actor, quien participa en las dos temporadas de ‘La reina del sur’, opinó sobre las críticas que reciben estas ‘narco series’, que en muchos casos son acusadas de generar más violencia en países como México o Colombia.

“No, el crimen ya existía, lo que hacen estas series es que retratan personajes que existen en la realidad. Estas series en lugar de que sean una apología a la violencia, pues que sean una invitación a que se den cuenta de que nadie que participe en estas actividades ilícitas puede salir libre de la ley”, dijo tras señalar que también ya es hora de cambiar las temáticas.

“Creo que hay muchas posibilidades hoy en día y muchas plataformas que nos permiten abarcar muchas historias y que no resalten la parte oscura y mala de nuestros países, porque también Latinoamérica tiene cosas muy buenas que mostrar al mundo”, agregó.

Pena y dolor

Por otro lado, Humberto Zurita se refirió al triste momento por el que atraviesa tras el fallecimiento de su esposa Christian Bach a principios de año y cómo el trabajo ayuda a sus hijos y a él a sobrellevar el dolor. “Es irremediable la pena, es una pérdida irreparable y profunda. Christian para nosotros no ha muerto, está en nuestros corazones y siempre va a estar allí. Pero, a pesar de este ciclo de dolor y de tristeza, igual hay que seguir con la vida y eso se lo inculcó a mis hijos, y es lo que ella nos pidió”, manifestó Zurita, quien se refugia en nuevos proyectos laborales con sus hijos Sebastián y Emiliano.

“Mis hijos ahora están ocupados haciendo cosas, están produciendo una serie, que ellos escribieron, para Amazon, y están muy ocupados en eso. Y yo también trato de mantenerme ocupado porque eso hace que no esté en una situación que no es muy favorable para uno… Vengo de hacer una película totalmente diferente, se llama ‘Un retrato en familia’, se trata de un padre que intenta recuperar a su familia, es una historia totalmente blanca. Y tengo por allí dos proyectos. Estoy ahora mismo haciendo un cortometraje sobre un pintor, y tengo otra serie que no tiene nada que ver con el narcotráfico”, detalló.

Cabe recordar que la primera temporada de la serie ‘La reina del sur’ se transmite actualmente en la señal de Telemundo Internacional a las 11 de la noche.