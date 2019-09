Friends: cómo lucen actualmente los niños que actuaron en la serie [FOTOS]

Una de las sitcom más vistas de la historia, Friends, cumple este 22 de setiembre 25 años desde la emisión de su primer capítulo por la cadena NBC, y cada situación y personaje que nos regaló ha quedado impregnado en la mente de los seguidores de las aventuras de los seis amigos.

Al ser una serie con más de 200 capítulos, la presencia de niños actores durante sus 10 temporadas fue constante. Algunos de ellos tenían papeles secundarios recurrentes, mientras que otros, a pesar de aparecer en un solo episodio, continuaron su carrera en televisión.

Si bien la nostalgia viene a nuestra mente cuando recordamos que actores como Matthew Perry, el sarcástico Chandler, acaba de cumplir 50 años, o que Courteney Cox, la obsesiva con la limpieza Mónica, tiene ya 55; nos damos cuenta que los pequeños actores de Friends también han crecido.

Cole y Dyan Sprouse (Ben Geller)

El primer hijo de Ross fue interpretado por hasta tres actores distintos, pero los gemelos Cole y Dyan Sprouse fueron los que dieron vida durante más episodios al personaje.

Una vez finalizada la sitcom, los hermanos protagonizaron la serie Zack y Cody en Disney. Cole Sprouse es actualmente protagonista de la aclamada serie de Netflix Riverdale, mientras que Dylan ha protagonizado producciones como Daddy y Turandot.

Cole y Dyan Sprouse

Emily Osment (Lenaly)

La también exestrella de Disney Emily Osment apareció en un capítulo de la octava temporada de Friends con el papel de Lelani Mayolanofavich, una pequeña que llega al departamento de Rachel para pedir caramelos por Halloween.

Luego de este papel, Osment formaría parte de la película Spy Kids y más tarde lograría la fama con el papel de Lilly en la serie de Hannah Montana, que estuvo al aire por cinco años. Recientemente apareció en la serie El método Kominsky de Netflix.

Emily Osment

Dakota Fanning (Mackenzie)

Una de las actriz más famosas de Hollywood también participó en la sitcom noventera. Dakota Fanning interpretó a la pequeña Mackenzie, una niña que vivía en la casa que iban a comprar Chandler y Mónica. Su personaje tuvo una emotiva charla con Joey, que permanece en el recuerdo de los fanáticos.

Recientemente, Fanning ha actuado en la película Había una vez en Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino. A sus 25 años ha protagonizado los films La guerra de los mundos, Mente Sinistra, Ocean’s 8, entre otros.

Dakota Fanning

Daryl Sabara (Owen)

Sabara es otro de los casos en que antes de aparecer en Friends, ya había tenido su papel estelar. El actor había protagonizado la saga infantil Spy Kids y en los últimos años se ha dedicado al doblaje de películas animadas, dándole la voz a personajes de Ben 10 y Ultimate Spider-Man.

Su actuación en la serie fue la de un niño al cual Chandler le revela accidentalmente que era adoptado, un personaje que solo apareció en un episodio, pero que gracias a lo gracioso del momento es recordado por los seguidores de la sitcom.

Daryl Sabara

Cali y Noelle Sheldon (Emma Geller-Green)

La hija de Ross y Rachel, Emma, fue interpretado por las hermanas Cali y Noelle Sheldon y su aparición fue a partir de la novena temporada, siendo intercaladas en cada episodio por el equipo de casting.

Las gemelas actuaron hasta los 16 años en algunas películas de menor presupuesto y la última producción que se les conoce es junto a Lupita Nyong’o en el fim de terror Us.

Emma Geller Green

Trillizos de Phoebe

Los trillizos que tuvo Phoebe para ayudar a su hermano Frank, hicieron su aparición en el capítulo 100 de la serie, pero sus créditos no aparecieron al finalizar el programa. Sin embargo, el capítulo “The One With Joey’s Porsche”, fueron interpretados por los cuatrillizos: Alexis, Cole, Justin y Paul Cimoch.

Así lucen actualmente:

Alexis, Cole, Justin y Paul Cimoch

En una segunda aparición del trío de pequeños en Friends, específicamente en el episodio “The One Where Ross Is Fine”, fueron interpretados por los Dante Pastula como a Frank, Sierra Marcoux como Chandler y Allisyn Ashley Arm como Leslie.

De los tres solo Allisyn se mantiene en el mundo de la actuación y ha participado en la serie Sonny With a Chance de Disney y ha tenido participaciones en La Ley y el Orden. Actualmente está en la comedia de la NBC It’s Always Sunny In Philadelphia, al aire desde 2005.

Dante Pastula, Sierra Marcoux y Allisyn Ashley Arm