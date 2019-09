Daniela Darcourt sorprende al cantar canción de Amy Winehouse

Daniela Darcourt cantó un tema de la famosa Amy Winehouse en conmemoración de su cumpleaños. La salsera se declaró fanática de la cantante británica, quien fue su inspiración para incursionar en el mundo musical.

Y es que no sólo Michael Jackson sería un referente para Daniela Darcourt, sino también la fallecida artista Amy Winehouse.

“Ella, es una de mis artistas favoritas. Hace un par de días, fue su cumpleaños y me atreví a recordarla así... Una de mis musas y referentes para la música, gracias Amy Winehouse por todo lo que hiciste y dejaste, sigue volando alto”, escribió la autora de ‘Señor Mentira’ en Instagram.

Luego de su regreso a los escenarios, la cantante ha demostrado que su voz continúa impactando en quienes la escuchan.

Así algunos personajes del mundo artístico le dedicaron mensajes de admiración por su talento entre ellos, Luisa Fernanda expareja del fallecido cantante urbano Legarda, Amy Gutiérrez, Belén Estévez y Johana San Miguel.

Daniela Darcourt opina sobre nuevo estilo de Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt lanzó un fuerte comentario sobre el nuevo tema ‘Y le dije no’ de Yahaira Plasencia y el nuevo estilo que está proponiendo la exintegrante de Son Tentación.

“Es un video que a mí no me hubiese gustado (hacer) si lo hubiera tenido que proponer. Pero lo que ella se está enfocando es eso, es más urbano, hacer una salsa más moderna. Lo mío es más historia, de drama, suspenso. Yo no estoy bailando mucho, más me voy para el otro lado”, comentó la joven salsera.