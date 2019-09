Nickol Sinchi celebra el nacimiento de su hijo con tierno video

La dulce espera terminó. La cantante Nickol Sinchi se convirtió en madre, así lo dejó notar la vocalista de Corazón Serrano en sus redes sociales el martes 17 de septiembre.

A través de su Instagram, la cumbiambera compartió un video del lindo detalle que le hicieron llegar al nosocomio donde ella trajo a la vida a su bebé.

Hasta el momento no se conoce muchos detalles del nacimiento ni la fecha exacta en la que el pequeño vio la luz por primera vez.

Hace unos días, la cantante Susana Alvarado dejó entrever que el pequeño ya habría nacido al publicar una fotografía de ella y Nickol Sinchi, nacida en Villa El Salvador.

“Te extraño mucho, pero así de felices estamos ahora por la llegada”, escribió Susana Alvarado al pie de una foto de Instagram donde aparece junto a Nickol Sinchi en Milán, donde Corazón Serrano fue para ofrecer un concierto.

“Tanta felicidad. También te extraño mucho”, respondió por su parte la cantante de “Hasta la raíz”, , “Mejor estar sin ti” y “Vuelve”.

Nickol Sinchi presumió su vientre de embarazada en redes

Aunque al inicio dijo que no quería referirse mucho al tema de su embarazo, la cantante de 20 años compartió diversas fotografías en las que aparece muy orgullosa de su abultado vientre.

“Hola amigos, es la primera y última vez que hablaré de mi vida personal, como muchos saben, siempre he sido muy reservada con lo más valioso que tengo en esta vida, mi familia. Hoy quiero compartir esta noticia tan importante y mi felicidad con todos ustedes, no se imaginan cuánto anhelé este momento”, expresó en Instagram la artista Nickol Sinchi, quien hasta no revela quién es el papá de su primer bebé.

La joven intérprete aseguró, en su mensaje de mayo, que la maternidad es algo que siempre anheló. “Siempre soñé con ser mamá, y sí, ha llegado el momento, estoy esperando mi primer bebé, un niño hermoso que gracias a Dios viene lleno de salud, mi familia y yo lo esperamos con muchísimo amor”, manifestó la cantante de Corazón Serrano.

Se espera que Nickol Sinchi regrese a las filas de Corazón Serrano después de cumplir su tiempo de licencia.