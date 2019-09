Amy Gutiérrez deja You Salsa para lanzarse como solista: “Prometo no defraudarlos”

Amy Gutiérrez y Jean Pierre Puppi conformaron uno de los duetos más prometedores de la salsa peruana, sin embargo, la cantante anunció su salida de la agrupación, en medio del éxito.

A través de Instagram, la salsera contó a sus seguidores que ya no será más de Jean Pierre Puppi, con quien interpreta la canción “Como se perdona”. Ahora buscará hacerse una carrera como solista.

“Tengo más o menos 3 años dedicándome a la salsa y los he cumplido junto a las dos mejores orquestas y con mucha alegría y a la vez con mucha nostalgia, pero decidida por mi crecimiento profesional como solista quiero dar este gran paso”, escribió este miércoles 18 de septiembre la ganadora de la primera temporada de “La Voz Perú Kids”.

En su mensaje de despedida, Amy Gutiérrez admitió tener mucho “miedo” de dar el siguiente paso, pero recalcó que ser solista siempre ha sido su “sueño”.

“Desde niña he soñado con que mi música llegue a ser escuchada por millones de personas. Tengo muchos sueños y lo que más anhelo es cumplirlos todos, pero no les voy a negar que tengo miedo, mucho miedo, y de verdad espero su apoyo como hasta ahora lo han venido haciendo [teniendo]. Así que prometo no defraudarlos”, escribió la participante de “El artista del año”. Luego comunicó que se presentará con “You Salsa” hasta fin de mes.

Asimismo, Amy Gutiérrez dedicó sentidas palabras a la orquesta y a su compañero Jean Pierre Puppi, quien al parecer está próximo a lanzar el video de su canción “Perdóname”, en cuyo videoclip aparece la modelo Michela Elías.

“Le deseo los mejores éxitos y lo mejor del mundo a mi compañero Jean Pierre Puppi y no olvides que siempre contarás con mi apoyo musical y personal, somos familia. Te quiero. ¡Y no saben cómo extrañaré a todos los chicos de You Salsa!”, señaló la intérprete de “No te contaron mal”, una de las canciones más escuchadas en estos últimos meses.

Hasta ahora no se sabe si Jean Pierre Puppi tendrá una nueva compañera en You Salsa o si él será el único vocalista principal.