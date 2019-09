Zac Efron: ¿En coqueteos con Lily Collins y Alexandra Daddario?

La vida amorosa del actor de Hollywood Zac Efron, de 31 años, sigue generando titulares, luego que la revista Star lo vinculara con su exnovia, la actriz y modelo británica-estadounidense Lily Collins, hija del músico Phil Collins; con quien mantuvo un romance secreto hasta junio del 2012.

Según la mencionada publicación, la pareja habría retomado su relación tras participar en la película “Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile”, cinta biográfica sobre el asesino en serie y necrófilo Ted Bundy, personaje que interpreta Zac Efron; y donde Lily Collins interpreta a la socia del psicópata, Liz Kendall.

"Han tenido noches increíbles juntos. Siempre han tenido una chispa, y fueron muy buenos juntos, pero en ese entonces Zac era una gran estrella, y Lily todavía estaba comenzando", declaró una fuente citada por Star.

Estos rumores se volvieron más fuertes luego que terminaron las grabaciones, la pareja fue captada junta en diversos lugares, tal como asevera la mencionada publicación.

Zac Efron y Lily Collins

No obstante, Zac Efron –quien saltó a la fama tras participar en la saga musical de “High School Musical” de Disney- recientemente publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram, junto a la actriz Alexandra Daddario, de 33 años, conocida por su personaje de Annabeth Chase en las películas de “Percy Jackson”.

Las imágenes corresponden al segmento “Gym Time W” que el actor tiene en su canal de YouTube, al que invitó a participar a su excompañera en Baywatch, Alexandra Daddario.

No obstante, tras la publicación de las imágenes no faltaron los comentarios de los seguidores del actor resaltando la buena química con la actriz y la bonita pareja que formarían juntos, situación que el actor no ha comentado.