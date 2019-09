Cristian Castro le advirtió a Verónica Castro que no meta amigas a su cama

Continua la polémica alrededor de Verónica Castro y Yolanda Andrade, después de que esta última asegurara que se casó con la actriz mexicana en Europa, hace 15 años atrás. Esto habría originado una intensa pelea entre la protagonista de la telenovela “Rosa Salvaje” y su hijo el cantante Cristian Castro.

Según un informe presentado por la revista TV Notas, el intérprete de “Lloviendo estrellas”, tenía conocimiento de las relaciones lésbicas que mantenía su madre, una situación que no era de su agrado.

“Para él no fue ninguna sorpresa, sabía que tarde o temprano esto saldría a la luz y está muy enojado, pero no de ahora, sino desde que descubrió los amoríos de su mamá con Yolanda, pues nunca estuvo de acuerdo con esa relación, y le advirtió a Vero que tarde o temprano su jueguito tendría consecuencias”, declaró una amiga íntima de Cristian Castro a la revista TV Notas.

El cantante no habría aceptado las preferencias sexuales de su madre e incluso después de conocerse el escándalo la llamó molesto.

“Un día, Cristian le dijo molesto a su mamá que una cosa era irse a tomar un café con unas amigas, y otra, llevárselas a su cama. Vero le respondió que no era nada serio, que era sólo un juego”, comenta la mencionada fuente, para agregar más adelante: “De hecho, ahora le llamó y le dijo: '¿Ya ves?, te dije que tarde o temprano se iba a saber, pero no quisiste hacerme caso'".

Portada de TV Notas sobre Cristian Castro y Verónica Castro. [FOTO: Instagram]

Cristian Castro y su aversión a Yolanda Andrade

A pesar de haber mantenido un romance en su juventud cuando protagonizaron la telenovela Las secretas intenciones, en 1992; ahora la relación entre Cristian Castro y Yolanda Andrade es muy diferente.

“[Él] no soporta a Yolanda, la detesta, no la puede ver ni en pintura, porque la conoce desde que trabajaron en Las secretas intenciones y sabe que a ella no se le va una viva. Andrade ha andado no sólo con Vero, sino con muchas otras actrices del medio”, relata la fuente.

PUEDES VER: Difunden audio donde Verónica Castro revela las verdaderas intenciones de Yolanda Andrade

Cristian Castro preocupado por la vida de Verónica Castro

Un motivo de preocupación para el cantante sería los cuadros de depresión que experimenta su madre a sus 66 años. Estos habrían iniciado tras un accidente que sufrió en el programa Big brother VIP, que la obligó a guardar reposo y cancelar varios proyectos, y se habrían recrudecido tras el escándalo, afectando así su salud en general.

"Verónica no mintió cuando dijo que estaba enferma, su salud es muy delicada, padece EPOC desde hace varios años y Cristian les ha confiado a sus amigos que teme que su mamá ya no sobreviva mucho tiempo”, asegura la fuente de TV Notas.