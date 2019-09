Taylor Swift confirma su primera gira sudamericana para el 2020

La cantante Taylor Swift consideró a Sudamérica dentro de las regiones que visitara en la gira mundial para promocionar su séptimo álbum de estudio “Lover”, lanzado el 23 de agosto de 2019.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram –realizada el martes 17 de setiembre- Taylor Swift, de 29 años, confirmó las primeras fechas y locaciones de su tour, que incluye varios países de Europa como Bélgica, Alemania, Noruega, Dinamarca, Polonia, Francia y Portugal.

Asimismo, la intérprete de “I Forgot That You Existed” y “You Need to Calm Down”, se presentará en los eventos musicales “Lover Fest West” a realizarse en el estadio SoFi de Los Ángeles, y en el Lover Fest East, en el estadio Gillette de Foxborough, Massachusetts.

En cuanto a Sudamérica, la expareja de Joe Jonas y Jake Gyllenhaal confirmó que se presentará el 18 de julio del 2020, en el Estadio Allianz Parque, también conocido como Arena Palmeiras, en São Paulo, Brasil.

Taylor Swift.

No obstante, Taylor Swift no descarta agregar más fechas y locaciones en su tour, tal como asegura en su publicación, en la que además resalta que significa esta nueva producción discográfica para ella.

“Para mí, el álbum Lover es campos abiertos y puestas de sol y verano. Quiero celebrar el álbum y tocarlo en vivo contigo de una manera que se sienta auténtica con la música. Quiero ir a algunos lugares donde no he estado y tocar en festivales por primera vez en mucho tiempo ... y donde no teníamos festivales, hicimos algunos”, escribe la artista.

