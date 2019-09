Roberto Martínez y Vanessa Terkes se reencuentran con efusivo abrazo

Vanessa Terkes y Roberto Martínez tuvieron un efusivo encuentro. La actriz y el exdeportista fueron protagonistas de un caluroso abrazo en tierras norteñas, tal como lo hicieron saber en la reciente emisión del programa “En boca de todos”.

En las imágenes de la emisión de América TV se puede apreciar al exfutbolista de Universitario de Deportes y a la expareja de George Forsyth en un interminable abrazo durante su reencuentro en Chiclayo.

PUEDES VER Vanessa Terkes aclara rumores tras ser captada con supuesto saliente

Durante la entrevista, Vanessa Terkes confirmó que Roberto Martínez tiene mucha actitud al momento de conquistar a una mujer, pero dejó en tela de juicio la honestidad que muestra con las mismas.

Minutos antes, el exfutbolista reveló que lo habían hecho un desaire antes de hacer el enlace en vivo con “En boca de todos”, exponiendo a la actriz como la persona que le choteó.

En otro momento, el ahora empresario reveló que Vanessa Terkes no le hizo llegar la invitación para su matrimonio con el alcalde de La Victoria.

“Y no me invitaron al último, ah. Y me dijeron: ' No te preocupes porque estarás en primera fila. No me invitaron”, manifestó Roberto Martínez, mientras que Vanessa Terkes le tocó el hombro para evitar que este siga hablando sobre las nupcias que tuvo con George Forsyth.

En medio de las revelaciones, la actriz indicó que ni siquiera le envió nada por su matrimonio, pues hubiera preferido que le haga llegar “unos vinos” para el brindis.

Finalmente, el exdeportista aseguró que le hubiera obsequiado un par de guantes para que ella los utilice en algún momento, haciendo alusión a la denuncia que la intérprete puso contra George Gorsyth.