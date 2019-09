Micheille Soifer responde a Génesis Tapia por supuesto beso entre ellas

Luego de que Génesis Tapia asegurara en “El valor de la verdad” que Micheille Soifer le dio un beso cuando ambas eran integrantes de la agrupación “Las hijas de su madre”, la cantante decidió romper su silencio.

Micheille Soifer se mostró bastante ofuscada por las declaraciones de la bailarina y dijo “Esas cosas yo las voy a arreglar como se tienen que hacer”.

Al ser consultada sobre una posible demanda contra Génesis Tapia, ‘Michi’ indicó que “No puedo decir nada, yo ya conversé con ella”.

La exintegrante de “Esto es Guerra” reveló que no esperaba que la bailarina hiciera esta confesión, puesto que hace solo unos días se amistó con ella.

“Yo hablé con ella antes , me sorprende muchísimo esto. Ella tiene una familia al igual que yo, me duele muchísimo porque hace poquito nos hemos amistado. No se trata de dañar la imagen de otras personas”, detalló para la página Espectáculo Pasa la voz.

En otro momento, Micheille Soifer anunció que dentro de poco dará una conferencia de prensa para responder detalladamente a todos los rumores que han surgido en torno a ella.

“Me encantaría en su momento dar una rueda de prensa. En este momento no es el adecuado. Hay cosas que son verdad y otras cosas que no”, precisó.

Michelle Soifer en el ojo de la tormenta tras polémicas declaraciones de expareja

Génesis Tapia asegura que Micheille Soifer la besó

Génesis Tapia se presentó el último sábado en “El valor de la verdad”, donde sorprendió a miles de televidentes con sus declaraciones.

En una de sus declaraciones en el sillón rojo, la bailarina aseguró que Micheille Soifer la besó cuando estaban en una piscina durante un viaje a la selva.

“Tragos van, tragos vienen. Ella se acerca y me da un beso y yo me quedé quieta porque era mi primera experiencia besando a una mujer, mi primera experiencia lésbica”, contó Génesis Tapia a Latina.