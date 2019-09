Génesis Tapia a Kevin Blow: “Es un reverendo oportunista y un cobarde”

Las declaraciones de Kevin Blow sobre una supuesta serie de infidelidades de Michelle Soifer no han pasado desapercibidas para nadie y Génesis Tapia ha tenido duras palabras contra el dominicano, asegurando que este vivió a la sombra de la fama de la cumbiambera.

Durante la última edición de “Válgame Dios”, Génesis Tapia estuvo como panelista invitada presentando las notas más resaltantes de la farándula local, tocando el tema del momento, las confesiones de Kevin Blow respecto a Michelle Soifer.

Michelle Soifer y Kevin Blow

El cantante dominicano aseguró que inició su romance con Michelle Soifer mientras se encontraba con su esposa, pero también confesó que la cumbiambera lo engaño en repetidas veces.

Ante esto, Karla Tarazona, Janet Barboza, el ‘Zorro’ Supe y Génesis Tapia se mostraron muy indignados por la actitud del cantante.

Ante esto, Génesis Tapia dio a conocer su punto de vista sobre el ex de Michelle Soifer: “La verdad, en percepción propia, Kevin Blow siempre me ha parecido un reverendo oportunista... Entonces, esto es prueba de la verdad, de lo cobarde que es. No es una víctima, porque ahora está aceptando que sí tenían algo cuando estaba con su esposa”.

Ante esto, Karla Tarazona interviene para confesar: “Debería darle vergüenza, porque Michelle, cuando iba a un programa iba con la cola para todos lados (refiriéndose a Kevin Blow)”.

Michelle Soifer y Kevin Blow en "El Artista del Año"

Ante esto, Génesis Tapia volvió a arremeter contra la expareja de Michelle Soifer relatando una anécdota: “Cuando estuvimos en el otro programa, él era el peor visto porque era una catástrofe en todas sus presentaciones; al punto que Michelle (Soifer) tenía que hablar para que no se sea tan vergonzoso y no lo boten en la primera gala”, para terminar con: “Él tiene mucho que agradecerle a Michelle Soifer”.

Mientras que el ‘Zorro’ Supe sentenció con: “Qué lástima por Michelle, la próxima vez que escoja mejor a su pareja”.