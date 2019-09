Michelle Soifer a Kevin tras supuesta infidelidad con Farfán: “Fue una experiencia terrible y fea que viví ”

Michelle Soifer rompió su silencio sobre lo dicho por Kevin Blow, quien reveló que la participante de “El artista del año” se habría encontrado con Jefferson Farfán y no precisamente para que su hermano lo conozca, dejando entrever que la popular ‘sol’ tenía interés en el seleccionado peruano.

“Se veía venir. No me ha decepcionado porque sé perfectamente quién es. Las personas no pueden ir por el mundo dañando solo porque quieren un poco de publicidad, pantalla o trabajo. Sentarme a despotricar de la vida de otras personas me parece bajo”, manifestó Michelle Soifer al ser cuestionada sobre el reciente accionar de su expareja.

En entrevista con el Trome, la cantante desmintió que haya tenido algún vínculo sentimental con Jefferson Farfán.

“No. Estoy conversando con unas personas que tenemos en común (con Jefferson) para aclarar ese tema. Tengo muchísimas amistades conocidas, él (Farfán) no es el único y nunca dije que somos amigos para evitar problemas”, manifestó la exparticipante de “Esto es Guerra”.

En ese contexto, la amiga de Sheyla Rojas respondió lo siguiente sobre la presunta infidelidad contra el dominicano Kevin Blow.

“Me encargaré de responder cada pregunta en su momento, con las personas y de manera correcta”, respondió la también empresaria.

“En su momento saldré a decir muchas cosas, Me siento realmente tranquila porque estoy libre de esa persona. Para mí, él (Kevin) fue una experiencia terrible y fea que viví como mujer. Si este chico quiere seguir lucrando conmigo y manchando mi honra (...) No tendré otro remedio”, acotó Michelle Soifer.

Finalmente, la cantante dejó en claro que tiene las pruebas para demostrar que si hubo una foto entre su hermano y Jefferson Farfán, por lo que aseguró que en dicho encuentro asistió junto a su equipo de trabajo.

Michelle Soifer deja indirecta a Kevin Blow en sus historias de Instagram

La exparticipante de “Esto es Guerra” mostró su incomodidad a través de sus redes sociales.

Michelle Soifer deja contundente mensaje a Kevin Blow en redes sociales.(Foto: captura)

“La diferencia entre tú y yo simplemente es que hablas de mí o lo que sea y la gente querrá saber, pero en cambio tú mañana mismo puedes desaparecer y ni el perro va a ladrar por ti (...) Qué pena, ¿no? Dime soberbia, sí, pero tú eres nada”, se lee el mensaje que Michelle Soifer plasmó en sus historias de Instagram.