Lewis Howes: el empresario que robó el corazón de Yanet García, la ‘Chica del Clima’ [FOTOS Y VIDEOS]

La presentadora televisiva Yanet García vive momentos de amor en su nueva relación sentimental. Así lo hace saber la mexicana a través de sus redes sociales donde comparte fotos de los viajes y citas que tiene con su pareja, el exdeportista Lewis Howes.

En la últimas publicaciones de su cuenta de Instagram la llamada ‘Chica del Clima’ posa junto a su amado, con quien inició su noviazgo en marzo de este año, luego de que fueran captados besándose. La pareja confirmó su romance en mayo durante un programa televisivo.

Ambas personalidades mantienen una de las relaciones más mediáticas de México y no dudan en demostrar que no escatiman en detalles para sorprenderse el uno al otro. Sin duda, el empresario estadounidense ha sabido conquistar el corazón de una de las mujeres más bellas del país azteca.

¿Quién es Lewis Howes?

Lewis Howes es el responsable de robarle el corazón a una de las mujeres más deseadas de la televisión mexicana. Tiene 36 años y nació en Ohio, Estados Unidos, el 16 de marzo de 1983.

Fue un jugador profesional de fútbol americano y actualmente juega en el Equipo Nacional de Balonmano masculino de su país. Su rutina la divide también entre escribir y su trabajo como coach inspiracional.

Además, es uno de los autores más vendidos, según el New York Times, con libros como The School of Greatness y The Mask of Masculinity, donde cuenta sus experiencias personales y las dificultades que pasó durante su infancia, que lo motivaron a convertirse en un agente de cambio.

The Mask of Masculinity - Lewis Howes.

‘Mis padres se divorciaron, mi hermano estuvo en la cárcel por 4 años, un hombre abusó sexualmente de mí cuando tenía 5 años, y recuerdo que muchas veces le dije a los maestros de escuela, a los directores y a mis padres que desearía estar muerto.’, relata el hombre de negocios en su portal web.

Como parte de sus actividades filántropas, Howes participa de la ONG ‘Pencils of Promise’, que construye escuelas en países en desarrollo. Además, fue reconocido por el expresidente Obama en la Casa Blanca como uno de los 100 principales empresarios del país con menos de 30 años.