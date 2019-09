Exponen a Josimar en revelador chat amoroso con Michelle Soifer

Josimar vuelve al ojo de la tormenta y esta vez no es por tener algún problema legal o denuncia de Gianella Ydoña, sino porque en la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, Kevin Blow expuso un chat del salsero dedicado a Michelle Soifer.

Desde República Dominicana, el ex de la participante de “El artista del año” no tuvo censura en contar cada uno de los estragos amargos que vivió con la cantante.

Además de hablar sobre la supuesta intensión de la popular ‘sol’ con Jefferson Farfán, el dominicano expuso un texto de Josimar que le dedicó a Michelle Soifer a través de Instagram, cuando el salsero aún estaba con su esposa Gianella Ydoña.

En dicha conversación, el salsero confiesa su admiración por la cantante y le dedica unas líneas de amor.

“Me dio su celular para postear algo, y veo un chat con Josimar, él se mandó con todo y le dijo ‘tú me gustas mucho’. Esperé que ella me cuente, pero ella nunca lo cuadró'”, manifestó Kevin Blow en una entrevista exclusiva para “Magaly TV, la firme”.

Michelle Soifer recibe piropos de Josimar.(Foto: captura)

En la captura que mostró el ex de Michelle Soifer se puede apreciar las líneas que le dedicó el salsero a la exparticipante de “Esto es Guerra”.

“Soy un Michilover. Me tienes loco. De verdad, mi loca, me encantas. Estoy enamorado de ti, te lo juro", se lee el mensaje que el intérprete de “La mejor de todas” le dedicó a la ex del dominicano.

Kevin Blow confesó que tuvo que recurrir a espiar cada una de las conversaciones de Michelle Soifer a través de la vinculación de las aplicaciones en su ordenador, y así descubrió cada una de sus “comprometedores chats” de la ‘sol’.