‘Melcochita’ a Melissa Klug: “Está picona porque perdió a la gallina de los huevos de oro”

A pesar que no han confirmado ningún tipo de relación amorosa, Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia se encuentran en salidas y no tienen miedo de ser vistos juntos por las cámaras; situación que no ha gustado nada a su expareja, Melissa Klug. Ante esto, el reconocido comediante, Pablo Villanueva ‘Melcochita’ ha asegurado que la madre de los hijos del futbolista está “picona”.

En declaraciones concedidas a La República, ‘Melcochita’ fue consultado por la supuesta relación que Jefferson Farfán mantendría con Yahaira Plasencia, a lo que el cómico consideró que no tiene nada de malo que quiera rehacer su vida, pero también habló sobre la actitud de Melissa Klug.

PUEDES VER: Melcochita defiende romance de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán

“Está soltero y no entiendo por qué la señora (Melissa Klug) zapatea. Mientras cumpla con sus hijos puede irse con 20 mil personas de viaje... una mamá no puede hablar mal del padre de sus hijos... estará picona, perdió a la ‘gallina de los huevos de oro’ por sonsa”, expresó ‘Melcochita’.

Melissa Klug molesta por viaje de Jefferson Farfán

Estas declaraciones de ‘Melcochita’ se dieron a raíz que Melissa Klug haya salido ante cámaras a criticar a Jefferson Farfán por el viaje que el futbolista habría realizado con Yahaira Plasencia y su familia hacia Cuba. La popular ‘blanca de Chucuito’ afirmó que el jugador del Lokomotiv de Moscú ha dejado de encargarse de sus hijos tras su lesión (durante la Copa América).

“Él puede irse de viaje con la persona que él quiera, llevarse a toda la familia, a todos los amigos, a todo el mundo porque tiene la plata y lo puede hacer, pero yo pienso que para un padre y para una madre siempre deben estar como prioridad nuestros hijos, nuestra familia. Si para él eso es prioridad, entonces que la gente opine, que la gente hable”, expresaría Melissa Klug.

En ese sentido, Melissa Klug aseguró que sus hijos se enteraron del viaje a Cuba de Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia: “Es una lástima para mis hijos porque ellos entran a Internet y eso ya no se lo puedo ocultar. Ayer el mayor me ha llamado para contarme... él puede viajar y hacer sus paseos con las personas que él quiere porque tiene el derecho, pero en este caso hay dos pequeños que son prioridad”.