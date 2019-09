Mónica Farro enfurece al descubrir que eliminaron sus fotos subidas de tono

Mónica Farro se mostró indignada luego de que Instagram decidiera eliminar varias publicaciones suyas, donde aparecía en escenas subidas de tono junto a su esposo Leandro Herrera.

La famosa vedette uruguaya radicada en Argentina compartió una serie de imágenes en las que se lucía junto a su esposo, y donde ambos posaban completamente desnudos.

Tras haber contraído matrimonio, Farro y su pareja se dejaron ver posando sin ropa y frente a un espejo en una seductora foto, en la que colocaron emojis para cubrir sus zonas genitales.

Algunos usuarios no vieron con buenos ojos este hecho, por lo que denunciaron el contenido de Instagram de la también actriz.

A raíz de ello, Facebook, empresa propietaria de esa red social, y la cual tiene una serie de restricciones para publicar desnudez, decidió borrar las fotos de la uruguaya.

Mónica Farro no toleró que sus fotos hayan sido censuradas, por lo que arremetió contra sus detractores en Instagram.

“No pidan otro tipo de fotos porque las quieren y después bardean. Esta red es pública pero cada uno es dueño de publicar lo que quiere y cada uno de ustedes tiene el derecho de verlas o no, eso lo manejan ustedes, pero los malos comentarios y los insultos ya pasaron de moda. No rompan las pelo**s, yo puedo publicar lo que quiero, pero no necesariamente ustedes tienen que insultar”, aseveró.

"si no les gusta no me sigan, ¿creo que se entiende verdad? Uno no publica para que lo insulten, es mi cuenta personal y hago lo que yo quiero como ustedes ponen lo que se les canta el orto en las suyas”, agregó la vedette en Instagram.

Junto a este post, Mónica Farro colocó un collage de fotos junto a su esposo, donde ambos aparecían haciendo muecas.

Cabe precisar que Mónica Farro tiene 42 años, mientras que su esposo Leandro Herrera, 31.

Mónica Farro habla de su vida sexual

