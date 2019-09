Milett Figueroa denuncia a sujeto que le faltó el respeto por publicar un video

Milett Figueroa denunció a través de Instagram a un usuario que le habría propuesto ser dama de compañía. La modelo no toleró la falta de respeto y expuso la identidad del sujeto en sus historias de la mencionada red social.

“Ya saben cómo soy. No me manden porquerías y voy a seguir subiendo lo que me dé la gana”, escribió Figueroa en la foto del chat que tuvo con el usuario.

En la imagen se observa que el hombre pregunta cuánto cobra, ello en respuesta al estado de la modelo, quien se encontraba haciendo su rutina de ejercicios.

La cuenta del sujeto figuraba con el nombre de Paolo Sugobono Fernández en Instagram. “Te voy a poner en evidencia, es para que aprendas a respetar. No tenemos por qué aceptar faltas de respeto de ningún tipo”, señaló la también actriz.

Los seguidores de la modelo respaldaron su decisión con mensaje de apoyo.

Cabe recordar que desde que Milett Figueroa incursionó en la actuación, ha decidido dejar atrás los escándalos y el mundo de la farándula.