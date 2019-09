Goo Hye Sun se quedaría con bienes y propiedades de Ahn Jae Hyun

El divorcio de los actores coreanos Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun se torna cada vez más controversial, tras las posibles consecuencias que desataría su separación legal a través de un juicio, cuyo dictamen final sería más favorable para la protagonista del dorama “Boys Over Flowers”.

De ser así, Goo Hye Sun podría quedarse con los bienes de su expareja que incluyen su casa en Yongin, la camioneta y un reembolso por los gastos realizados en la boda.

PUEDES VER: Ahn Jae Hyun intenta desligarse del escándalo sexual de Jung Joon Young

A esto se suma la noticia –compartida el 16 de setiembre en el portal chino Sin Chew Daily- de la separación del actor Ahn Jae Hyun, de 32 años, del programa de variedades “New Journey to the West” producido por el medallista de oro Luo Yuxi.

Según trascendió la séptima temporada del programa no contará con la participación del actor (a pesar de un miembro permanente desde su segunda temporada lanzada en 2016), debido a que su imagen de “buen hombre está completamente destrozada”, tras las acusaciones realizadas por Goo Hye Sun a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, que ya han sido eliminadas.

PUEDES VER: El abogado de Ahn Jae Hyun planea demanda contra Goo Hye Sun

Esta decisión habría sido de mutuo acuerdo con el actor, quien señaló sentirse apenado ante la posibilidad de que sus “problemas personales” puedan afectar la producción y rating de la serie.

“Después de largas discusiones con Ahn Jae Hyun, hemos decidido respetar la opinión de Ahn y él no aparecerá en el programa”, se lee en el comunicado emitido por la producción de “New Journey to the West”, cuyas grabaciones se iniciaron a mitad de año.

De igual forma, también peligraría la participación del actor en el nuevo dorama de MBC “Hazard Humans”.

Ahn Jae Hyun

PUEDES VER: Actriz Oh Yeon Seo demandará a Goo Hye Sun por relacionarla con Ahn Jae Hyun

Como se recuerda los constantes viajes que realizaba Ahn Jae Hyun para las grabaciones de “New Journey to the West”, fueron motivo de discusión con Goo Hye Sun.

“Para mí, New Journey to the West no es más importante que la situación de mi madre […] Si es más importante, no lo soportaré”, le había escrito la actriz en un chat con él, que ella publicó cuando anunció su separación en Instagram.